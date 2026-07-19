Del carnaval de 2026 a la odisea tricontinental de 2030

El día después del mañana futbolero

El Mundial de la FIFA unirá a Europa, África y Sudamérica

Por Arturo Arellano

Con el silbatazo final de la histórica justa en Norteamérica, el planeta fútbol despierta de un sueño monumental. Mientras las calles descongestionan su euforia, las miradas se posan en el horizonte de 2030: un Mundial del Centenario que romperá fronteras políticas y geográficas al abarcar tres continentes, desafiar los formatos económicos tradicionales y acariciar la ambiciosa idea de congregar a 64 naciones.

Volver a pisar tierra firme tras la fiesta infinita de la pelota, con el alma impregnada de fiesta y la mente fija en el torneo que unirá a Europa, África y Sudamérica.

Hay una melancolía particular, casi física, que se instala en el pecho el lunes posterior al último partido de un Mundial. Los estadios apagan sus reflectores de golpe, el confeti pegajoso se aferra al pavimento y las banderas regresan al fondo del armario. El Mundial de 2026 nos ha dejado flotando en una especie de resaca colectiva; un sabor amargo que no nace de la derrota, sino de la implacable certeza de que la rutina reclama su trono. Queríamos más. Más minutos de compensación, más taquicardias en tandas de penales, más gritos compartidos con desconocidos que, por noventa minutos, fueron nuestros hermanos de sangre.

El regreso a la normalidad se siente hoy como una camisa de fuerza. Durante semanas, la Tierra se detuvo para girar exclusivamente alrededor de una esfera de cuero. El café de la mañana sabía a previa, el almuerzo a debate táctico y la noche a resúmenes infinitos.

Volver a la oficina, a las cuentas por pagar y a las conversaciones mundanas sobre el clima se experimenta como un destierro del paraíso. Este bendito vicio de los 48 equipos nos malacostumbró al festín diario. Ahora, con el plato vacío y el eco de las tribunas zumbando en los oídos, la abstinencia de fútbol golpea con fuerza. Sin embargo, en medio del síndrome de abstinencia, un consuelo brilla a la distancia: el reloj de arena ya se ha invertido hacia el 2030. La adicción sigue viva.

El eco del color azteca: México y la fiesta que no quería terminar

Si un país demostró que el fútbol no es un simple deporte, sino una religión pagana y comunal, ese fue México. Durante el certamen de 2026, el territorio mexicano se transformó en una inmensa y colorida sala de estar para el mundo. Desde las monumentales sedes del Fan Fest en el Zócalo capitalino o el Parque Fundidora, hasta las inmediaciones de los míticos estadios, la pasión local tiñó cada rincón.

Hinchas de las latitudes más remotas, desde Islandia hasta Japón, fueron cobijados por el calor mexicano. No faltaron los sombreros de charro compartidos, el picante en los tacos que arrancó lágrimas de hermandad y los cánticos coreados a una sola voz. México no solo puso los templos para el juego; inyectó el alma, el mariachi, el color de las máscaras de lucha libre y esa hospitalidad inquebrantable que hace que cualquier extranjero se sienta en casa. Esa vibrante energía azteca es el estándar dorado que el planeta intentará emular en la siguiente parada cronológica.

2030: Tres continentes y el festejo del Centenario

El mapa del fútbol se rediseña por completo. La FIFA ha confirmado de manera oficial que la Copa Mundial de la FIFA 2030 será una obra monumental e inédita: la primera edición en desarrollarse a lo largo de tres continentes (Europa, África y Sudamérica). Los tres coanfitriones principales y encargados del grueso del calendario serán España, Portugal y Marruecos. No obstante, el corazón romántico de la competición latirá primero en el sur de nuestro continente.

Para celebrar con la máxima dignidad el centenario de la primera Copa del Mundo (Uruguay 1930), la FIFA ha dispuesto que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen un partido inaugural cada uno. Será una efeméride conmovedora. La pelota comenzará a rodar en el legendario Estadio Centenario de Montevideo, regresando exactamente a las raíces coloniales de esta pasión, para después cruzar el Río de la Plata hacia Buenos Aires y continuar en Asunción.

Países anfitriones con boleto asegurado: Seis naciones contarán con clasificación automática a la fase final: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Logística sin precedentes: Tras los tres compromisos iniciales en suelo sudamericano, las delegaciones y los aficionados cruzarán el Océano Atlántico para continuar el desarrollo íntegro del campeonato en las sedes de Europa y el norte de África.

¿Hacia las 64 selecciones? El debate que enciende los despachos

Con el silbatazo final de la edición de 2026, las oficinas de la FIFA entran en una fase de profunda deliberación. El formato de 48 equipos demostró que la inclusión global dinamiza el nivel competitivo de naciones anteriormente relegadas. Motivada por el éxito y una propuesta formal planteada inicialmente por líderes sudamericanos, la FIFA evalúa activamente la posibilidad de expandir el formato a 64 selecciones participantes para el 2030.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que las comisiones técnicas y de competición analizarán a fondo la viabilidad de este ambicioso proyecto. La idea detrás de una Copa del Mundo de 64 equipos es democratizar por completo el acceso al torneo más importante de la Tierra, asegurando que regiones emergentes mantengan incentivos reales de desarrollo futbolístico y comercial. Aunque existen voces críticas y sectores del fútbol tradicional, como la UEFA, que miran con recelo la sobrecarga del calendario, la mesa de debate está servida para definir el futuro estructural del torneo veraniego.

El impacto económico y la catedral del desierto: Hassan II

Una empresa de tales dimensiones geográficas proyecta números capaces de alterar el Producto Interno Bruto del ecosistema deportivo global. Para el ciclo comercial 2027-2030, la FIFA ha presupuestado una inversión monumental de $13,900 millones de dólares orientados al desarrollo del balompié, destinando de forma exclusiva $3,303 millones de dólares para el presupuesto operativo del Mundial 2030. Las derramas económicas inducidas en turismo, infraestructura y telecomunicaciones para los seis países involucrados se estiman en decenas de miles de millones de dólares, emulando y superando los récords históricos previos.

Dentro de las grandes inversiones en infraestructura, los reflectores mundiales están fijos sobre Marruecos. El país norafricano ha puesto en marcha la construcción del megaproyecto del Gran Estadio Hassan II en la localidad de El Mansouria, en las afueras de Casablanca.

Con una capacidad proyectada para 115,000 espectadores sentados, esta espectacular obra arquitectónica —cuyo diseño emula las tradicionales carpas de los campamentos bereberes conocidos como moussem— está planificada para completarse hacia el año 2028. El Gran Estadio Hassan II no solo aspira a ser el recinto deportivo más grande del planeta, sino que compite firmemente por ser la sede oficial de la gran final del mundo el domingo 21 de julio de 2030.

El calendario general está plenamente ratificado: la justa mundialista del centenario se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Un total de 44 días donde el huso horario del planeta entero se unificará bajo la sintonía del silbato del árbitro.

El camino a 2030 arranca con fuerza ¿Zidane DT de Francia?

El pitazo final en Norteamérica no trajo consigo el silencio, sino el rugido de las maquinarias de las grandes potencias que ya mueven sus piezas de cara a la cita tricontinental.

La noticia que ha sacudido los cimientos del balompié europeo llega desde París: Zinedine Zidane está más cerca que nunca de cumplir su anhelado sueño de dirigir a la Selección de Francia. Tras un ciclo histórico e inolvidable bajo la tutela de Didier Deschamps, reportes de fuentes de alto crédito internacional confirman que «Zizou» ha alcanzado un acuerdo verbal definitivo con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para tomar las riendas de Les Bleus en un proyecto a largo plazo diseñado específicamente para culminar en el Mundial 2030. El legendario astro marsellés ya tiene lista la estructura de su cuerpo técnico, quedando únicamente pendientes trámites administrativos y legales propios de las nuevas regulaciones deportivas locales para la firma oficial de un contrato que promete revolucionar el panorama competitivo internacional.

Por su parte, el resto del planeta fútbol no se queda de brazos cruzados y las confederaciones ya configuran escenarios inéditos:

El nuevo orden en la UEFA: El ente rector del fútbol europeo ha anunciado formalmente una reestructuración radical para sus eliminatorias con miras a 2030. Con un formato que fusionará dinámicas de la Nations League y la Champions League, se creará un sistema de dos niveles competitivos diseñado para erradicar los partidos de bajo impacto deportivo y asegurar batallas de alta intensidad entre las potencias del continente.

La jugada maestra de CONMEBOL: A pesar de que Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con su boleto asegurado debido a los partidos conmemorativos del Centenario, la confederación sudamericana ha determinado que los tres colosos disputarán los procesos clasificatorios. Esto se debe a una alianza estratégica y comercial que busca mantener los ingresos de derechos televisivos y elevar el ritmo de competencia mediante un torneo unificado con las selecciones europeas.

La mira sobre las confederaciones emergentes: El intenso debate impulsado por el presidente de la FIFA sobre la posible expansión a 64 selecciones ha encendido las alarmas y las esperanzas en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). De aprobarse el formato de forma definitiva en las próximas comisiones técnicas, el incremento de cupos globales abriría una oportunidad de oro para mercados masivos que históricamente han quedado al margen de la gran fiesta, agitando desde ya las planificaciones de selecciones de todo el Lejano Oriente.

La metamorfosis del balón, de la costura rústica a la utopía global

Si Jules Rimet o los botines de cuero rígido de 1930 despertaran hoy, no reconocerían su propia criatura. El Mundial ha dejado de ser un torneo de invitación exclusivo para un puñado de naciones audaces y se ha convertido en el espejo geopolítico y cultural más fiel de la humanidad. Pensar en los trece equipos pioneros que pisaron el césped de Montevideo, comparados con las decenas de selecciones que hoy rompen el alma en la cancha, nos demuestra que el fútbol ha evolucionado para bien: se ha vuelto universal.

El romanticismo purista suele quejarse de los cambios. Que si son demasiados partidos, que si la tecnología diluye la picardía, que si las reglas modernas protegen de más al habilidoso. Pero la realidad nos cachetea con belleza: la ampliación de cupos y las nuevas normativas le han permitido a islas remotas, a países bloqueados por la historia y a federaciones humildes llorar de emoción al escuchar su himno nacional frente a los ojos del mundo. El fútbol no se ha vulgarizado; se ha expandido como una religión inclusiva. Las historias memorables ya no pertenecen únicamente a las potencias de siempre. Hoy, el gol de un delantero cuyo país apenas figura en los mapas escolares vale tanto como una obra de arte en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. La evolución es indetenible porque la sed de gloria de los seres humanos es inagotable, y mientras haya una pelota de por medio, el mundo siempre querrá expandir sus fronteras.