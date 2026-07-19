La mayoría de empleados no logra desconectarse del trabajo durante vacaciones

Asueto a medias

Respetar sus horarios fuera de oficina, entre las 6 acciones que consideran necesarias para favorecer un descanso real, revela encuesta

Con el inicio oficial de las vacaciones de verano en México, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), millones de familias mexicanas comienzan un periodo tradicionalmente asociado con el descanso. Sin embargo, para una gran parte de los profesionistas, salir de la oficina no siempre significa dejar atrás las responsabilidades laborales.

De acuerdo con una encuesta realizada por OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, 29% de los trabajadores afirma que logra desconectarse completamente del trabajo cuando está de vacaciones, mientras que 63% señala que solo lo consigue parcialmente y 8% aseguró que nunca lo logra.

El sondeo revela que 50% de los trabajadores recibe mensajes, llamadas o correos relacionados con su trabajo de forma recurrente durante este periodo. Un 35% solo es contactado en casos específicos y 15% nunca recibe comunicaciones laborales.

Cuando reciben mensajes del trabajo en sus vacaciones, 45% de los colaboradores solo responde si consideran que el asunto es urgente, mientras que 21% contesta de inmediato, lo que refleja la búsqueda de un equilibrio entre la desconexión y las responsabilidades laborales.

Los resultados muestran que la dificultad para desconectarse no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos personales, organizacionales y operativos. Entre los principales obstáculos identificados destacan:

La cultura laboral de la empresa (37%)

La presión de jefes o clientes (37%)

La falta de personal que pueda cubrir las actividades (30%)

La ausencia de políticas claras de desconexión laboral (30%)

El hábito personal de estar disponible (26%)

El exceso de responsabilidades (25%)

La ausencia de una desconexión efectiva también tiene consecuencias en la experiencia laboral, porque para 34% mantenerse disponible durante sus vacaciones genera mayor estrés y agotamiento; 18%considera que disminuye su motivación laboral; 10% percibe afectaciones en su vida personal y 5%señala que incluso impacta su productividad al reincorporarse.

Ante este panorama, los trabajadores identifican 6 acciones que podrían fortalecer una cultura de descanso efectivo sin perder la continuidad operativa de las organizaciones:

Respetar los horarios fuera de la jornada laboral (51%)

Capacitar a líderes y jefes sobre desconexión laboral (35%)

Implementar políticas claras de desconexión digital (33%)

Contar con una mejor planeación y cobertura de tareas (31%)

Establecer canales exclusivos para emergencias reales (31%)

Limitar notificaciones y reuniones fuera del horario laboral (24%)

Descanso limitado

Aunque las vacaciones representan un derecho fundamental para promover el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y laboral, para una parte importante de los trabajadores mexicanos el descanso sigue condicionado por factores económicos y las exigencias del empleo.

De acuerdo con el estudio Panorama Laboral Pluxee 2026, uno de cada diez colaboradores en México reconoce dedicar parte de sus vacaciones a atender asuntos laborales, una situación que refleja las dificultades para lograr una desconexión efectiva durante los periodos de descanso.

El informe muestra que las vacaciones continúan siendo relativamente cortas para la mayoría de los trabajadores. El 30% toma entre cuatro y siete días de descanso, mientras que el 23% disfruta de entre ocho y doce días. En contraste, el 16% únicamente descansa entre uno y tres días, y apenas el 18% logra tomar más de 12 días por periodo vacacional.

El factor económico también influye en la manera en que las personas aprovechan sus vacaciones. Cerca de la mitad de los encuestados (47.6%) destina menos de 5 mil pesos a este periodo, mientras que sólo el 25.5% cuenta con un presupuesto superior a los 10 mil pesos.

Como consecuencia, las actividades vacacionales suelen desarrollarse cerca del hogar. El 67.6% de los trabajadores utiliza este tiempo para convivir con familiares y amigos, el 63.4% realiza arreglos domésticos y únicamente el 33.1% viaja a algún destino turístico.

Los resultados evidencian que, pese a la implementación de la reforma conocida como “Vacaciones Dignas”, el incremento en el número mínimo de días de descanso no necesariamente se ha traducido en periodos vacacionales más extensos o en una desconexión total del entorno laboral.