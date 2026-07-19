Consolida UAEMéx la educación media superior a distancia con nueva generación de egresados

La Universidad reconoció a 95 estudiantes que concluyeron el Bachillerato Universitario a Distancia, correspondientes a la última generación del plan CBU 2012 y la primera del CBU 2024

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirmó su compromiso con una educación media superior incluyente, flexible y de calidad al reconocer el esfuerzo de 95 egresadas y egresados del Bachillerato Universitario a Distancia, quienes concluyeron sus estudios en la última generación del plan trimestral Currículo de Bachillerato Universitario (CBU) 2012 y en la primera generación del plan semestral CBU 2024, una transición que consolida la evolución de este programa académico.

Durante la ceremonia de graduación, realizada en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, el secretario Académico de la UAEMéx, Francisco Herrera Tapia, destacó que concluir el nivel medio superior mediante esta modalidad representa una muestra de compromiso, perseverancia y disciplina, al tiempo que refleja la capacidad de la Universidad para ampliar las oportunidades educativas mediante esquemas innovadores de enseñanza.

Al dirigirse a las y los graduados, recordó que el Bachillerato Universitario a Distancia comenzó a impartirse en la Autónoma mexiquense en 2005 y que, tras más de dos décadas de funcionamiento, se ha consolidado como una alternativa pertinente para jóvenes y personas adultas de distintas regiones del Estado de México y del país.

«Este programa educativo comenzó a impartirse en nuestra Universidad en 2005 y tras 21 años ha demostrado su vigencia y fortaleza al incrementar año con año su matrícula, consolidándose como una opción viable y atractiva para las nuevas generaciones, quienes han sabido aprovechar las ventajas de la tecnología mediante novedosos y significativos sistemas de aprendizaje», expresó.

Herrera Tapia subrayó que este programa responde al compromiso social de la institución al ofrecer educación de calidad a quienes, por razones geográficas, económicas, laborales o personales, encuentran limitaciones para asistir de manera presencial a un plantel educativo.

En su oportunidad, el director de Educación Continua y Digital, Xavier Gaytán Zepeda, reconoció la constancia de las y los egresados y enfatizó que la educación en línea demanda el mismo nivel de exigencia académica que cualquier otra modalidad.

Asimismo, anunció el inicio de una nueva etapa para este proyecto educativo, que evolucionará como Prepa Digital, con el propósito de fortalecer el uso de la tecnología para ampliar el acceso a la educación media superior.

«El Bachillerato Universitario a Distancia nunca fue solamente una plataforma; fue una comunidad educativa construida por personas. Hoy este programa inicia una nueva etapa y transita como Prepa Digital, donde la tecnología seguirá facilitando procesos y construirá una alternativa para quienes necesitaban una forma diferente de ejercer su derecho a la educación», señaló.

En representación de las y los egresados, Donají Maricruz Martínez Gómez, de la última generación del plan trimestral CBU 2012, y Alejandro Ordoñez Sánchez, de la primera generación del plan semestral CBU 2024, coincidieron en que estudiar bajo esta modalidad fortaleció su autonomía, disciplina y perseverancia, además de agradecer el acompañamiento de sus familias, docentes y asesores durante su formación académica.

La ceremonia contó con la presencia de la encargada de la Rectoría de la Universidad Digital del Estado de México, Fabiola Berenice Buendía Luna; la directora de Estudios de Nivel Medio Superior de la UAEMéx, Eva Lilia García Escobar; y el director del Plantel «Nezahualcóyotl» de la Escuela Preparatoria, Erick Vieyra Méndez, quienes participaron en la entrega de diplomas y en el reconocimiento a los mejores promedios de ambas generaciones.

Con esta generación de egresadas y egresados y el inicio de una nueva etapa académica, la UAEMéx fortalece una modalidad educativa que amplía el acceso al bachillerato, reduce barreras para el aprendizaje y responde a las necesidades de una sociedad cada vez más diversa, conectada y digital.