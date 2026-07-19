Con Ruffo, inició la gran purga de opositores de la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

¿La aprehensión de Ernesto Ruffo -como ocurre con los adversarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua- es ya el primer gran paso para la eliminación de antagonistas del régimen de la 4T por la vía de la prisión selectiva?

Un buen ensayo del control del Poder Judicial del acordeón sometido a la voluntad selectiva de la Presidencia.

Mucho se advirtió que ocurriría. Este pasado fin de semana ya pasó en este país. Ya se descaró el uso de jueces del acordeón, a modo, bajo su absoluto control, para disminuir y someter, atemorizar, anular a contrarios.

Y a la vez, distraer, desviar la atención sobre los temas que afectan al régimen y que apuntan a su defenestración, como el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de BC, y el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza. Un golpe además que pretende contener el golpe exterior que buscará el cambio de régimen en México.

¿Por dónde viene el derrumbe de este sistema surgido en 2018?

Nada apunta a que sea un factor interno. La oposición, si bien no está en ceros, tampoco tiene fuerza como para representar un riesgo para ellos.

Lo que sí representan los contrarios políticos de Andrés Manuel López Obrador y su 4T es un importante factor de validación, de legitimación ante un golpe externo que pudiera exponer su viabilidad de su maximato. Los líderes del PRI, PAN y ahora Somos México, y otros, son como la María Corina Machado de Venezuela: ruidosos, con mucha exposición mediática, pero poca efectividad.

Bueno, salvo uno: y es que el senador Alejandro Alito Moreno sí los trae de mecate corto con sus exposiciones de denuncia ante el Senado, el Departamento de Estado de EU, o en foros internacionales de la COPPPAL y otros, pero nada más.

En este contexto, la 4T los usa para distraer la atención. Eso es lo de Ruffo. Humo mediático, rollo político barato, choro mareador ante lo de los gobernadores de Sinaloa y BC, sobre todo ante el golpe que ya perciben muchos viene de Trump. Y además para meterles miedo. Intimidar a los críticos y opositores.

Como tampoco comen lumbre, al rato, en un par o más de semanas, cuando venga, arrecie la condena internacional, la fiscal cara del gato de Alicia en el País de las Maravillas, doña Ernestina, lo van a soltar, liberar, le va a sacudir el hombro, y lo va a echar fuera de Almoloya donde ya lo recluyó como si fuese el peor de los delincuentes, diciéndole: oye, ya vete… y no lo vuelvas a hacer.

Ruffo habrá cumplido entonces su parte como distractor mediático para engatusar más a la chairiza sometida a golpes de bonos de bienestar, ante los gravísimos casos -insisto- de los gobernadores de BC y Sinaloa sobre todo de Marina del Pilar Ávila, quien prometió darles información confidencial a las agencias de inteligencia EU para ser exonerada, evitar que la extraditen y además le regresen su visa y así tener de nuevo el acceso a su casa en San Diego.

Ya ve usted que los dueños y altos mandos de Morena son tan buenos para defender a la Cuba del dictador castrista Miguel Díaz-Canel y para denostar a empresarios y al nefasto neoliberalismo, como para a la vez comprarse casas de millones de dólares en los principales fraccionamientos de San Diego y Houston, como las del vocero de Morena, Arturo Ávila, y el Jr José Ramón López Beltrán.

Todo indica que el golpe vendrá de Washington

Con las cosas así, con una creciente denuncia desde EU de que México vive un narco-gobierno, todo apunta a que el golpe que podría ponerle fin al de la Cuarta Transformación, un gobierno de simulación democrática, donde el Legislativo -Senado y Diputados- y el Judicial -con una Corte de chiste- están ya bajo el control de la Presidencia y solo sirven para validar decisiones caprichosas y arbitrarias, totalmente verticales -como esta aprehensión y encarcelamiento de Ernesto Ruffo-, no lo generará ningún grupo opositor interno.

Vendrá -todo lo advierte-, de Washington.

Tampoco será una invasión militar, aunque podría haber operativos armados, como el de la captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela o el del exterminio del líder del Tren de Aragua, en el mismo país.

Lo que es seguro es que el operativo vendrá por la vía de sanciones del Departamento del Tesoro -que ya hemos visto con un boletín de sanciones a un banco, una casa de bolsa, o a empresas mexicanas- provoca el cierre masivo de cuentas en bancos y la clausura de empresas, para dejar aislado e inoperante al sistema financiero y de producción, comercialización del país.

Podría darse la tan mencionada calificación de Morena como un partido narco-terrorista, que lo anularía para lanzar candidaturas a cargos de elección, porque quienes ganaran por esa vía serían producto de un narco-sistema.

O por operativos del Departamento de Comercio como el cierre del envío de gas, gasolinas, maíz o de otros muchos productos de los que hoy depende México para sobrevivir día a día.

Eso y otras decisiones similares -que están en mano de ser aplicadas por el gobierno de Donald Trump-, ajenas a una intervención militar, provocarían ingobernabilidad y crisis social, política y económica en este país. Y, obvio, muy posiblemente la caída de este régimen de la 4T.

Tienen en Washington, en la Casa Blanca, muchos mecanismos para someter y hasta para provocar el cambio de este régimen de la 4T, sin utilizar la violencia o la fuerza militar.

Pronto, creo yo -porque así me lo indican los hechos-, sabremos por dónde vienen esos operativos. Porque de que vienen, no hay duda, ya están en marcha.

Entonces ellos –AMLO y Sheinbaum– entenderán que fue un error grave su decisión de irse contra Ruffo, el primer gobernador de oposición en este país, un ícono histórico político, que nada tiene que ver con los esos sí grandes ladrones de la 4T de la red del huachicol fiscal que ya supera los 800 mil millones de pesos, y donde corrompieron a la Secretaría de Marina, y al sistema de Aduanas.

Nada que ver con las trapacerías, saqueo sin límite, decisiones absurdas, destrucción de instituciones, robo de fondos públicos multimillonarios provocados por AMLO, sus hijos, sus aliados como el senador Adán Augusto López y que siguen hasta ahora.

Pero sobre todo, con la alianza que se hizo con los cárteles de la droga y en la aplicación del cobro de derecho de piso, secuestro, manipulación de migrantes, atracción y rapto de miles de jóvenes para ser recluidos en ranchos de capacitación para ser sicarios y de extermino e incineración.

La alianza con cárteles para el uso de sus redes criminales y el financiamiento en elecciones en favor de candidatos de Morena.

En EU, en Washington, en su Senado y la Casa Blanca saben perfectamente lo que ocurre en México, lo que es su gobierno y hasta dónde está metido el narco y la delincuencia organizada en este régimen de la 4T.

Ya lo adelantó Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump: “México necesita ser rescatado de su propio gobierno”.

Más claro no puede ser.

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