Reconocen con premio a Hotel Xcaret Arte

Con el Style & Design Hotel Award 2026

Donde la arquitectura, el arte, la artesanía y las tradiciones mexicanas convergen en una misma visión.

Xcaret, Riviera Maya, 16 de julio de 2026. La Liste, la plataforma internacional parisina que elabora una de las selecciones globales de hoteles y restaurantes más amplias de la industria, reconoció a Hotel Xcaret Arte con el Style & Design Hotel Award 2026, una de las siete categorías que integran La Liste Hotels Special Awards, una selección que distingue a proyectos hoteleros cuya propuesta sobresale por conceptos como diseño, innovación, sostenibilidad, nuevas aperturas e iniciativas que contribuyen a definir el futuro de la hospitalidad.

En su descripción, La Liste destaca a Hotel Xcaret Arte por una visión integral donde la arquitectura, la artesanía, el arte contemporáneo, el paisaje y las tradiciones mexicanas convergen en un mismo espacio, dando forma a una propuesta que encuentra en el diseño una expresión de la identidad cultural de México.

«Recibir este reconocimiento es un gran honor para Hotel Xcaret Arte y Grupo Xcaret. Más allá del distintivo, representa una oportunidad para seguir mostrando al mundo la riqueza artística y cultural de México a través de una propuesta donde el diseño forma parte de la experiencia de nuestros huéspedes.» Comentó Akis Neocleous, Director Ejecutivo de Hoteles Xcaret.

Desde su apertura en 2021, Hotel Xcaret Arte ha desarrollado una propuesta solo para adultos concebida como un homenaje a la riqueza artística y cultural de México. Sus 900 habitaciones, distribuidas en cinco Casas inspiradas en distintas disciplinas creativas, llevan el nombre de artistas mexicanos y reúnen piezas, mobiliario e intervenciones elaboradas por manos mexicanas, haciendo del arte un elemento presente desde cada habitación hasta los espacios comunes del hotel.

A lo largo del hotel, los huéspedes encuentran obras, instalaciones y detalles inspirados en distintas expresiones artísticas, mientras que los talleres de pintura, textil, alfarería y otras disciplinas permiten un acercamiento al proceso creativo de la mano de artistas y artesanos mexicanos. Esta visión se complementa con la arquitectura eco-integradora, característica de Hotel Xcaret Arte, donde naturaleza, diseño y cultura conviven de manera orgánica, respetando e integrándose al entorno.

Fundada en París en 2015, La Liste desarrolló una metodología basada en la agregación de cientos de publicaciones especializadas, guías internacionales, medios de comunicación y plataformas de opinión para construir una visión global de la excelencia en la hospitalidad. Actualmente analiza más de 7,300 hoteles en más de 200 países y territorios, mientras que su Hotels Special Awards complementa esta metodología al reconocer proyectos que, por su concepto, arquitectura o filosofía, contribuyen a definir el futuro de la industria.