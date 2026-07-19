Evaluación de gobernadores

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Serán 17 gobernadores y gobernadoras los que serán evaluados en las urnas el primer domingo de junio del año próximo.

Las urnas son el mejor juez del desempeño tenido por estos personajes que en 2021 ganaron sus respectivos comicios para gobernar en sus entidades.

Ahora corresponderá a los electores concurrir de nueva cuenta a las urnas y definir si quieren seguir con el partido que los gobierna o si optan por la alternancia de siglas.

Hay algunos que por vez primera vivieron la alternancia, otros que ya la han tenido y deberán evaluar qué tanto les convino dar la oportunidad a un partido distinto al que administra la entidad en que viven.

Pasando una lista de los actuales gobernadores, varios de ellos son reconocidos como cumplidores de su oferta de campaña, los menos, pero la mayoría salen debiendo a los ciudadanos.

Hombres y mujeres son evaluados sin distingo de sexo.

A los habitantes de estos 17 estados les debe quedar claro, que son tiempos distintos a los que imperaban en 2021 y que se espera que la vigilancia de las autoridades sea extrema, para evitar situaciones como las de los grupos delincuenciales favoreciendo a alguno de los partidos contendientes.

La vigilancia será en cada una de las entidades, aunque preferentemente se redoblará en los estados en donde la presencia de los grupos criminales es más notoria.

La atención se mantendrá en Sinaloa, entidad en la que los dos principales grupos criminales siguen luchando por ejercer predominancia en el territorio. No se sabe si los ciudadanos tomarán en cuenta las acciones criminales que desde hace dos años se recrudecieron.

Colima es uno de los estados con mayor índice de criminalidad, donde la gobernadora Indira Vizcaino ha sido calificada de inepta por sus propios habitantes.

Michoacán tampoco arroja buenos números para Alfredo Ramírez Bedolla, un gobernador que arribó a ese cargo por un golpe del destino.

Zacatecas, el imperio de los Monreal, será sacudido por el electorado que no ve con buenos ojos que un familiar más de ellos gobierne, por lo pronto.

Los campechanos se cansaron de las locuras de Layda Sansores y en las urnas podrán cobrar los pendientes del actual gobierno.

Marina del Pilar Ávila pagará sus culpas arrastrando a su partido a una eventual debacle o, tal vez, el cobro de facturas se haga marginándola del proceso de sucesión.

Guerrero dejó fuera de la posibilidad de competir a Félix Salgado, aunque su hija, Evelyn, tiene gran responsabilidad del mal gobierno ejercido.

Los electores de San Luis Potosí tendrán la oportunidad de decidir si continúa la administración Gallardo-González y si les conviene que la esposa del gobernador lo suceda.

Nuevo León es la entidad más atractiva por ser la “joya de la corona” de las 17 gubernaturas. Los ciudadanos deberán decidir si ensayan nuevamente el tipo de gobernante que quieren. Van dos procesos electorales en el que recurren a ensayos políticos, un ganador independiente y un impetuoso y desastroso gobernante en la actualidad.

Los ciudadanos deberán analizar bien su voto.

ramonzurita44@hotmail.com

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