Más de 68 millones de viajes gratuitos benefician a adultos mayores, niños y personas con discapacidad en Edomex

El beneficio opera en Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense para reducir el gasto diario de miles de familias

Toluca, México.- Trasladarse sin pagar se ha convertido en un apoyo cotidiano para miles de mexiquenses. Del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026, el Gobierno del Estado de México ha subsidiado más de 68 millones de viajes para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años que utilizan el Mexibús, Mexicable y el Trolebús Mexiquense.

Para hacer posible este programa, la administración de Delfina Gómez ha destinado 664 millones 620 mil pesos, recursos que permitieron financiar 66 millones 487 mil viajes gratuitos y transbordos libres en Mexibús y Mexicable, además de 2 millones 338 mil viajes sin costo en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta.

En Mexibús y Mexicable, el beneficio se refleja en 33 millones 446 mil viajes gratuitos y 33 millones 41 mil transbordos sin costo realizados en los 11 puntos de conexión entre ambos sistemas. Los apoyos alcanzan a usuarios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

En el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta también se mantiene este esquema de gratuidad. Desde el inicio de operaciones y hasta el 12 de julio de este año se han realizado 15 millones 915 mil viajes, de los cuales 2 millones 338 mil fueron gratuitos, principalmente para habitantes de Chalco y Valle de Chalco que utilizan este sistema para trasladarse diariamente hacia la Ciudad de México.

Con este programa, el Gobierno la Maestra Delfina Gómez Álvarez mantiene un esquema de apoyo económico para los sectores que más utilizan el transporte público, al reducir el costo de sus traslados y facilitar el acceso a sistemas como Mexibús, Mexicable y Trolebús en distintas regiones de la entidad.