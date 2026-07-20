Arranca el operativo Verano Seguro 2026 para dar seguridad a familias naucalpenses

Refuerzan la presencia policial

Naucalpan, Méx.– Con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias naucalpenses durante el periodo vacacional, la Guardia Municipal en coordinación con la Policía Estatal, puso en marcha el Operativo Verano Seguro 2026, estrategia de prevención y vigilancia que reforzará la presencia policial en todo el territorio municipal.

El arranque del operativo se llevó a cabo en el Parque Naucalli, con el banderazo de salida realizado sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, encabezado por el Comisario José Carlos Quezada Román, titular de la Guardia Municipal, acompañado por el Subdirector Rogelio de Jesús (X-10) de la Policía Estatal, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger a la población durante esta temporada.

Como parte de este despliegue, participarán 290 elementos y 70 unidades. De ellos, la Guardia Municipal aporta 190 elementos y 40 patrullas, mientras que la Policía Estatal participa con 100 elementos y 30 unidades, fortaleciendo la capacidad operativa en los 28 sectores y 128 cuadrantes de Naucalpan.

La estrategia contempla patrullajes preventivos y disuasivos para inhibir delitos como robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a cuentahabiente, robo de vehículo, delitos en centros comerciales y homicidio doloso, además de reforzar la vigilancia en vialidades, zonas comerciales, instituciones bancarias y puntos de alta concentración de personas.

La Policía Vecinal intensificará los recorridos de proximidad en las colonias y el contacto directo con las y los vecinos; los Grupos Especiales fortalecerán la capacidad de reacción en zonas prioritarias y brindarán apoyo en áreas bancarias y de alta incidencia; mientras que la Subdirección de Tránsito instalará filtros preventivos en plazas comerciales, bancos y principales accesos al municipio.