Ni un paso atrás en las denuncias contra Daniel Serrano: Axell García

Acusan a edil de extorsión y despojo

Cuautitlán Izcalli, Méx.- El empresario y líder transportista Axell García Aguilera ratificó que no habrá marcha atrás en sus acciones legales contra el presidente municipal morenista Daniel Serrano Palacios. El conflicto escaló tras la presentación de una denuncia penal por presunta extorsión y despojo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Como se recordará, el litigio se centra en un terreno de 15,600 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del Parque de las Esculturas en donde Axell García afirma ser el propietario legítimo a través de su empresa, mientras que el gobierno municipal sostiene que el espacio fue recuperado legalmente en favor del municipio.

Además de la querella reciente por extorsión (en la que acusa al alcalde de exigirle una fracción del predio), García Aguilera mantiene abierta una carpeta de investigación desde el 3 de junio de 2025 por presunta tentativa de despojo y abuso de autoridad.

Por su parte, el presidente municipal Daniel Serrano ha manifestado públicamente su disposición para comparecer ante las autoridades competentes, asegurando que resolverá la disputa estrictamente por la vía legal.

Finalmente, Axell Garcia reiteró que las denuncias presentadas contra el alcalde Daniel Serrano en ningún momento se dará marcha atrás, pues, según sus abogados, todo está en contra el actual munícipe de Cuautitlán Izcalli.