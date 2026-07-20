Crean programa permanente de salud visual en Naucalpan

Acciones de Proyecto Social Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La organización Proyecto Social Naucalpan (PSN), en coordinación con la Asociación de Municipios de México, A.C. (AMMAC), han puesto en marcha una campaña permanente orientada a la detección temprana de enfermedades visuales, con el propósito de acercar servicios ópticos y de salud ocular a los sectores más vulnerables de la población.

Así lo dio a conocer el luchador social David Parra Sánchez, al tiempo de puntualizar que “esta alianza busca contrarrestar el rezago en salud visual y aliviar la economía familiar mediante brigadas de diagnóstico y la gestión de apoyos específicos de Naucalpan”.

Destacó que los objetivos clave de la campaña es la detección oportuna e identificar de manera temprana padecimientos comunes como son la miopía, astigmatismo, hipermetropía, entre otras y canalizar afecciones crónicas como cataratas o glaucoma.

Parra Sánchez informó que la firma de este convenio entre PSN y la AMMAC es para ofrecer valoraciones optométricas y exámenes de la vista sin costo alguno para la ciudadanía en diversas comunidades.

Recordó que el programa permanente de Salud Visual, es con el fin de brindar diagnósticos oportunos y opciones de lentes graduados a precios muy accesibles para las familias vulnerables de Naucalpan.