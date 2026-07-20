Las secretarias, motor de cualquier administración: Tomás Palomares

Naucalpan, Méx.- El secretario general del SUTEyM sección Naucalpan, maestro en Derecho Tomás Palomares Parra, reconoció que las secretarias son una pieza fundamental para el funcionamiento de cualquier institución y del servicio público. Recordó que las secretarias que pertenecen al SUTEyM son el motor que sostiene la operatividad de cualquier organización. “Su gestión eficiente del tiempo, la información, los recursos les permite que directivos y equipos enteros se enfoquen en la toma de decisiones, impulsando así el desarrollo empresarial, social e institucional”, concluyó.