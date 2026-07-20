Se disparan ventas de autos chinos en México, a pesar de aranceles

Registros del primer semestre

La rápida expansión de las marcas asiáticas ha transformado el mercado automotriz del país

A pesar de los elevados aranceles impuestos en enero para frenar el crecimiento de las importaciones asiáticas, las ventas de vehículos chinos en México aumentaron casi un 30% en el ⁠primer semestre del año, según un informe de ventas.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) mostró que estas marcas representaron el 17% de las ventas de vehículos nuevos en México durante el primer semestre, un aumento con respecto al 14% del año anterior, con ventas que pasaron de 107,712 a 137,525 unidades.

La rápida expansión de las marcas chinas en México ha transformado el mercado automotriz del país y ha alarmado a funcionarios estadounidenses, quienes temen que México se convierta en una plataforma para que las empresas chinas ingresen a Estados Unidos y desestabilicen una industria que aporta 1.2 billones de dólares anuales a la economía.

El subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez, declaró que los datos de ventas son engañosos, ya que los fabricantes chinos comenzaron el año con importantes inventarios en México tras adelantar los envíos antes del aumento de los aranceles.

El impacto real de los aranceles, dijo, se evidencia en una disminución del 43% en las importaciones de vehículos de marcas chinas durante los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período del año anterior.

«Lo importante no son las ventas, lo importante es que las medidas detuvieron las importaciones de vehículos de Asia”, dijo Gutiérrez.

El aumento en las ventas de autos chinos se produjo después de que México impuso un arancel del 50% en enero a las importaciones de vehículos de China y otros países asiáticos, una medida que el Gobierno mexicano afirmó que protegería ⁠los empleos y que, según los analistas, tenía como objetivo tranquilizar a Estados Unidos.

Según datos de la asociación de distribuidores de automóviles, el fabricante chino Geely ⁠registró el mayor crecimiento en ventas este año, seguido por MG Motor, Changan y Chirey.

BYD, el mayor fabricante de autos chino, sigue siendo el principal actor en el ⁠mercado mexicano, aunque sus ventas disminuyeron levemente de 34,606 a 33,969 unidades, según los datos. BYD, que se ha expandido agresivamente en México, no respondió a la solicitud de comentarios.

El auge de los vehículos chinos en México ha sido asombroso: pasó de menos del 1% de la cuota de mercado en 2020 al 7% en 2022 y alcanzó el 17% en el primer semestre del año, según la asociación de distribuidores.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la asociación, afirmó que es probable que las marcas chinas continúen ganando cuota de mercado en México, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores. «El mercado se encuentra saturado de oferta», dijo. «Hay varias marcas que venden menos que el año pasado y ello es a favor del incremento de ⁠otras».

Aun así, Rosales dijo que es probable que los fabricantes chinos sigan absorbiendo el costo de los aranceles más altos de México en lugar de correr el riesgo de perder terreno en uno de los mercados de vehículos más grandes del mundo.

Riesgos para la integración comercial con Estados Unidos

La expansión de las empresas chinas en México genera una fricción directa con los intereses estadounidenses, quienes observan con recelo la consolidación de estos fabricantes en territorio nacional.

La industria automotriz norteamericana, que genera 1.2 billones de dólares anuales, percibe a México como una plataforma logística para la entrada de vehículos chinos al mercado de Estados Unidos.

Este tema encabeza la agenda en la tercera ronda de negociaciones sobre el pacto comercial de América del Norte. El gobierno mexicano implementó los aranceles del 50% con el objetivo explícito de calmar las presiones de Washington y proteger la estructura laboral interna, aunque los resultados de penetración de mercado demuestran una resistencia mayor a la esperada.

Perspectiva de saturación y costos para el cierre de año

Los fabricantes chinos mantienen su estrategia de absorción de costos arancelarios para asegurar su posición en el mercado mexicano.

Guillermo Rosales advierte que aunque el ritmo de crecimiento se desacelerará, la cuota de mercado continuará en ascenso. El analista explica que el mercado se encuentra bajo un proceso de saturación donde algunas marcas experimentan caídas en ventas que son compensadas por el empuje de otros competidores asiáticos. La estrategia corporativa de las marcas chinas prioriza el mantenimiento de su presencia de marca sobre la rentabilidad inmediata, aceptando el impacto financiero derivado de los impuestos adicionales.

¿Debo preocuparme si tengo un auto chino?

No necesariamente. Aunque los aranceles podrían afectar indirectamente a las marcas chinas, estas quieren fortalecer su presencia en México. Empresas como Grupo Chirey Motor México están trabajando para asegurar el suministro de refacciones y ofrecer un buen servicio postventa.

La entrada en vigor de los nuevos aranceles de Donald Trump marca un cambio en las reglas del comercio internacional, especialmente para China. Sin embargo, el impacto directo para los consumidores mexicanos que ya poseen autos chinos parece ser limitado, gracias a las acciones preventivas de las marcas y sus aliados logísticos.