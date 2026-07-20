Cultura maya tiene nuevo museo en Zona Arqueológica De Kabah

Con inversión de 227 mdp

Reúne más de 250 bienes culturales y presenta dos décadas de investigación

Con una inversión de 227 millones de pesos, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrió en la Zona Arqueológica de Kabah, Yucatán, el Museo Arqueológico del Puuc, el cual reúne 251 bienes culturales y presenta al público los resultados de dos décadas de investigación sobre una de las regiones más relevantes de la cultura maya, que abarca a ciudades antiguas como Uxmal, Sayil, Labná y Xlapak.

El espacio fue inaugurado por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; la titular de Cultura y las Artes en Yucatán, Patricia Martín Briceño; los directores del INAH a nivel federal y en Yucatán, Omar Vázquez Herrera y Víctor Martínez Rojas, respectivamente, y los responsables de las zonas arqueológicas de Kabah y Uxmal, Lourdes Toscano Hernández y José Huchim Herrera.

La encargada de la política cultural del país afirmó que con este museo “abrimos una nueva puerta para conocer, comprender y sentir una de las regiones más extraordinarias de la cultura maya”.

Cada pieza que muestra, agregó Curiel de Icaza, “es testimonio de las sociedades que habitaron nuestro territorio, patrimonio arqueológico que permite reconstruir historias, formular nuevas preguntas y acercarnos a las personas que, siglos atrás, levantaron estas ciudades, recorrieron estos caminos y dieron forma a un horizonte cultural que continúa asombrándonos y, al mismo tiempo, nos recuerda que la cultura maya no pertenece solo al pasado, sino que permanece viva en las lenguas, saberes, prácticas comunitarias y las formas de comprender el territorio de los pueblos mayas, que siguen dando identidad y fuerza a Yucatán”.

En nombre del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, la secretaria de la Cultura y las Artes en la entidad, Patricia Martín, celebró la suma de esfuerzos entre los órdenes de gobierno, así como el diálogo con la comunidad de Santa Elena, que permitieron materializar este proyecto.

Por su parte, el titular del INAH, Omar Vázquez, destacó la valía que el inmueble tendrá para el cuidado, análisis y divulgación del patrimonio arqueológico y etnográfico. “Abrir sus puertas es acercar un legado ancestral al turismo, pero también a las y los habitantes de las comunidades aledañas, quienes, justamente, lo mantienen vivo”.

Una historia construida por generaciones

El recinto alberga 189 bienes arqueológicos procedentes de diversos proyectos de investigación desarrollados en las últimas dos décadas, así como una colección de 62 piezas históricas y artísticas que enriquece el discurso museal. En conjunto, los más de 250 elementos en exhibición son muestra de la configuración social, política, económica y religiosa de las antiguas ciudades de la región Puuc.

La propuesta museográfica incorpora recursos interactivos y una experiencia inmersiva que favorece el conocimiento de la civilización maya, así como de los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas por el INAH.

Construido sobre una superficie de 2,739 metros cuadrados, el Museo Arqueológico del Puuc retoma la disposición arquitectónica del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura regional. Su diseño recrea la concepción maya del universo mediante un recorrido organizado a partir de un espacio central –representado por la casa maya vernácula– del que parten los cuatro puntos cardinales, lo que permite al público comprender la estrecha relación entre arquitectura, cosmovisión y territorio.

Como parte del proyecto también fue construida la unidad de servicios de la Zona Arqueológica de Kabah, con una superficie de 196 metros cuadrados, infraestructura que mejora la experiencia de visita en el sitio.

La inversión fue de 211 millones 683 mil 703 pesos para la construcción del museo y de 15 millones 959 mil 698 pesos para la Unidad de Servicios.

Con la apertura del nuevo recinto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH fortalecen la infraestructura cultural del país y amplían las oportunidades para que la sociedad conozca, valore y preserve el patrimonio de la región Puuc, al consolidar a Kabah como un referente para la investigación, la conservación y la difusión del legado histórico de México.

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