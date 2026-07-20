transforman la movilidad con Trolebús Ixtapaluca y ampliación del Mexibús en Neza

Plan Integral para el Oriente del Edomex

Contemplan una inversión sexenal cercana a los 75 mil 786 millones de pesos para atender demandas históricas de la región

Toluca, Estado de México.– Como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los gobiernos municipales, avanzan proyectos estratégicos de movilidad como el Trolebús Ixtapaluca y la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, obras que buscan mejorar los traslados y la conectividad para millones de habitantes de la región.

El Trolebús Ixtapaluca beneficiará a más de 1 millón de habitantes de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco, al reducir hasta en 45 minutos los tiempos de traslado.

El proyecto contempla una inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal por dos mil 500 millones de pesos, así como la construcción de 10.1 kilómetros de recorrido con carril confinado y 12 estaciones, las cuales conectarán con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, ubicada en Valle de Chalco.

Por su parte, la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, en el tramo Vicente Villada–Panteón Los Rosales, considera una inversión de 600 millones de pesos para la construcción de 3.5 kilómetros de carril confinado y seis estaciones. Asimismo, contempla la incorporación de 31 autobuses articulados de última generación con capacidad para movilizar diariamente a 52 mil usuarios.

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México contempla una inversión sexenal cercana a los 75 mil 786 millones de pesos para atender demandas históricas de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, mediante acciones en materia de movilidad, infraestructura urbana, agua, salud, educación y seguridad.