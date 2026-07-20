Obras para conservar agua y reducir riesgos de inundación en la Sierra de Guadalupe

Protege el GEM a más de 3.1 millones de habitantes

Coacalco, Estado de México.– Para fortalecer la conservación del agua, proteger los ecosistemas y disminuir los riesgos de inundación y erosión en beneficio de más de 3.1 millones de habitantes, el Gobierno del Estado de México entregó la primera etapa del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Presas Filtrantes Sierra de Guadalupe Resiliente: Agua, naturaleza y comunidad, en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez concluyó la construcción de 18 presas de gavión en la Microcuenca No. 4, ubicada en el paraje El Azteca, ejido Coacalco, como parte de un proyecto integral que contempla la edificación de 80 nuevas estructuras en cinco etapas, las cuales complementarán las 166 presas filtrantes ya existentes en esta Área Natural Protegida.

Estas obras favorecen la infiltración de agua de lluvia al subsuelo, disminuyen la velocidad de los escurrimientos, reducen la erosión del suelo, estabilizan cauces y laderas, ayudan a prevenir deslaves e inundaciones y crean condiciones para la recuperación de la vegetación, para fortalecer la seguridad hídrica y ambiental de la región.

Durante el acto, encabezado por Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañada por David Sánchez Isidoro, Presidente Municipal de Coacalco, se anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto, que contempla la construcción de 16 nuevas presas de gavión, de las cuales 12 se ubicarán en la Microcuenca No. 6, en Ecatepec, y cuatro más en la Microcuenca No. 4, en Coacalco.

La titular de la SMAyDS explicó que el proyecto se desarrolla mediante un esquema de colaboración entre sociedad e iniciativa privada, a través de una asociación civil y el respaldo de una empresa transnacional, modelo que ha sido reconocido internacionalmente por contribuir a la seguridad hídrica del acuífero más sobreexplotado del país, la protección de ecosistemas prioritarios y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Asimismo, durante la ceremonia, Katherine Dawn Gregoire, Directora Ejecutiva de Pronatura México A.C., hizo entrega formal de la primera etapa del proyecto a la Secretaria Alhely Rubio Arronis y a Aldo Vergara González, Director de Relaciones con Gobierno y Líder de Sustentabilidad de Procter & Gamble.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la restauración de la Sierra de Guadalupe mediante infraestructura que protege los recursos naturales, mejora la captación de agua, reduce riesgos para las comunidades y contribuye al bienestar de millones de mexiquenses.