Abuso del poder

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El imperio, nunca también reflejado como actualmente por Donald Trump, se mostró plenamente en el final del Mundial de Futbol en Nueva York al convocar sólo por su deseo, a los jefes de Estado de México, Canadá y España, para lucirse ante el mundo con un solícito presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que a lo largo de la justa deportiva le sirvió de tapete al presidente convicto.

Como es su costumbre, después de un gesto aparentemente amable de Trump, suelta el golpe, como lo hizo este lunes al firmar tres órdenes de gobierno para castigar con 50 por ciento de aranceles adicionales a una amplia gama de productos originarios de Canadá, bajo el pretexto de que su vecino ha discriminado a Estados Unidos en mercados claves y respondió con impuestos recíprocos a medidas anteriores.

Se prevé que la medida ordenada por Washington desate una nueva ola de caos económico con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones con Canadá, país que, bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney, ha mostrado una posición de dignidad e independencia frente a Trump.

Por lo que se ve, al inquilino de la Casa Blanca poco le importa el respeto a las naciones, incluso a aquellas que han sido sus aliadas históricamente, como Canadá, y apabulla a quien sea a un riesgo de desestabilización en su imperio, asechado también por las presiones de la guerra con Irán, el alejamiento con Europa y el distanciamiento con Rusia y China.

En ese contexto, esta semana se llevará a cabo la tercera ronda bilateral con México de negociaciones para la revisión del T-MEC, en aspectos cruciales como el acero y el aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pago electrónico.

En apariencia, la relación entre Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, es buena, pero dada la inestabilidad trumpiana, es muy factible que venga un duro golpe a los intereses mexicanos muy en desventaja frente al abuso estadounidense. Habrá que ver.

Susurros

A cambio de evitar la pena de muerte por una condena de cadena perpetua, el afamado Ismael “El Mayo” Zambada deberá pagar alrededor de 15 mil millones de dólares (cifra inimaginable para un mortal común como yo) al gobierno de Estados Unidos dentro del proceso que se le sigue en la Corte Federal del distrito Este de Nueva York.

Ahora acepta con humildad que lo que hizo al frente del Cártel de Sinaloa estuvo mal y no hay justificación para ello, e incluso manifestó que la violencia debe terminar en México, y llamó a las nuevas generaciones a elegir un camino diferente alejado del crimen. ¿Quién lo imaginaría?

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz