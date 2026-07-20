Teherán afirma que afronta una “guerra a gran escala” contra EU

El conflicto se extendió por Oriente Medio

Bombardeos estadounidenses llegan ahora al centro y el este de Irán

Irán afirmó este lunes que afronta una «guerra a gran escala» contra Estados Unidos, que amplió los bombardeos al centro y el este de la república islámica.

El conflicto se extendió por Oriente Medio y además de los ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un cerco de los puertos sauditas.

«La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala», declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras la novena noche consecutiva de bombardeos estadounidenses.

Esta andanada de ataques dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, según las autoridades locales.

El alcance de los bombardeos estadounidenses se extiende al centro y el este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde se concentraron inicialmente los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

Estados Unidos afirma apuntar a objetivos militares, pero Irán acusa a Washington de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue blanco de ataques, según Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que pagará «muchas veces más» por cada soldado estadounidense que mate, después de que en los últimos días tres efectivos murieran, dos en ataques contra una base en Jordania el viernes, y otro el domingo durante la destrucción de municiones sin explotar procedentes de un dron en el norte de Irak.

En total, 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Del lado iraní el último balance oficial publicado el viernes da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a principios de julio.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

Esfuerzos diplomáticos

En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Baréin, aliados de Washington, al tiempo que aseguró continuar sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

«El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días», declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tiene previsto viajar el lunes a Pakistán, uno de los mediadores junto con Catar y Omán, según informó a la AFP una fuente del ministerio.

Kuwait afirmó durante la tarde que enfrenta nuevos bombardeos de Irán, los Guardianes de la Revolución afirmaron que atacaron bases estadounidenses en Baréin y en la capital de Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

“Proteger el transporte marítimo”

Irán advirtió este lunes que está dispuesto a «tomar las medidas necesarias» para garantizar su soberanía y evitar que el estrecho de Ormuz sea utilizado para «amenazar la seguridad y los intereses» de la república islámica.

Esta vía estratégica, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, está de nuevo bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que volvió a imponer un cerco a los puertos iraníes.

Este bloqueo impulsa una subida de los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte cotiza en torno a 88 dólares.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó este lunes que dos buques fueron atacados en el Golfo, uno frente a Emiratos Árabes Unidos y otro frente a las costas de Omán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el domingo a la comunidad internacional a unirse a Washington para «proteger el transporte marítimo» en este paso.