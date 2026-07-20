Benny Ibarra, padrino de lujo de El Fantasma de la ópera

300 funciones de éxito absoluto

En la recta final de su temporada, que terminará el domingo 30 de agosto

EL FANTASMA DE LA ÓPERA, de Andrew Lloyd Webber, considerado uno de los musicales más bellos y espectaculares de la historia del teatro musical, celebra exitosísimas 300 representaciones de su actual temporada en la ciudad de México.

Y para una ocasión tan importante un padrino de lujo, que precisamente en el teatro de los Insurgentes protagonizó tres musicales: Benny, quien fue pilar de los montajes de La palomilla, Hermanos de Sangre y El hombre de La Mancha.

Develar placas cada centenar de funciones es una tradición que se celebra únicamente en México, y que nació precisamente en el teatro de los Insurgentes, por iniciativa de la señora Fela Fábregas, cuando su marido, don Manolo Fábregas, programaba ese prestigiado espacio escénico.

Producido por MORRIS GILBERT, CLAUDIO CARRERA, OCESA y LETSGO, en asociación con ALFONSO J. GONZÁLEZ y MARÍA ELENA GALINDO; y como productores asociados a DANIEL VILLAFAÑE y DIEGO CANTÚ, EL FANTASMA DE LA ÓPERA triunfa siete veces a la semana con un brillante elenco conformado por Edward Salles, Fantasma; Lina de la Peña, Christine; Luis Anduaga, Raoul; Cristina Nakad, Carlotta; Jonathan Rubén, Piangi; Emily Valdés, Meg; Alicia Paola, Madame Giry; Beto Torres, André; Andrés Pichardo, Firmin; y Luis Caballero Dousage, cover de Fantasma, en los roles centrales.

A ellos se suman el ensamble, integrado por: (orden alfabético) Alberto Diez, Ana Sofía Quintanilla, Bárbara Sepúlveda, Crisanta Gómez, Emilio Martínez, Felipe Álvarez, Irma Flores, Jorge Garza, Paulina de la Fuente, Rania Navarro, Ricardo Estrada, Robert Coronel, Stephanie Juárez y Tomás Castellanos. Y cuatro swings: Charly Bane, Ervey Ortegón, Melina D’Angelo y Paulina de la Barrera.

Desde su estreno EL FANTASMA DE LA ÓPERA en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, ha sido ovacionada por más de 160 millones de personas en 205 ciudades, en 21 idiomas.

La versión que llega ahora a México nació en Italia, triunfó en Madrid durante dos temporadas, y actualmente ese montaje realiza gira por 20 ciudades de España.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA, como ya sucedió en Italia y España, es dirigido por Federico Bellone, aclamado director italiano de teatro, escenógrafo, dramaturgo, compositor y productor ejecutivo, reconocido por sus innovadoras contribuciones al teatro musical.

La puesta en escena cuenta con una orquesta integrada por 15 maestros, que interpretarán totalmente en vivo los inolvidables y ya clásicos temas de este majestuoso musical.

Las funciones son de miércoles a viernes a las 20 horas; sábados a las 17 y 20:30 horas; y domingos a las 13 y 17:30 horas.