Vacaciones en casa presionan las finanzas familiares

Alza de 30% en el gasto

Una salida recreativa familiar cuesta entre 900 y 2,200 pesos; los cursos de verano representa hasta 5,000 pesos por semana

Las familias que deciden pasar las vacaciones de verano en la capital del país enfrentan un incremento de hasta 30 por ciento en su gasto en alimentos dentro del hogar y mayores desembolsos en actividades recreativas, de acuerdo con un análisis de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Durante estas semanas, el consumo de alimentos en casa aumenta derivado de la mayor permanencia de todos los integrantes de la familia en el hogar. Además, una sola salida recreativa familiar, como ir al cine, un parque de diversiones o un museo tiene un costo promedio que oscila entre los 900 y los 2,200 pesos, calculó el organismo.

A este gasto se suman los cursos de verano, “la inscripción de dos niños a cursos de verano particulares o institucionales representa una inversión de hasta 5,000 pesos por semana”.

El organismo señaló que el fenómeno conocido como staycation, que consiste en vacacionar sin salir de la ciudad, impulsa el consumo local así como genera una derrama económica para el sector terciario aunque obliga a los hogares a reorganizar su presupuesto durante el receso escolar.

El sector terciario de la capital vive una de sus temporadas más dinámicas del año, especialmente en giros como restaurantes, centros comerciales, cines y talleres recreativos. Estas salidas hechas por los locales, se suman a las cifras globales de derrama económica que recibe la capital en el periodo de vacaciones de verano, la cual ascendió a 15,958 millones de pesos en 2025.

Pero las familias que optan por quedarse en casa, el periodo vacacional implica una reconfiguración de las finanzas del hogar, ya sea recortando otros gastos o haciendo uso de ahorros; por ello la Cámara recomendó anticipar este incremento en el gasto al planificar el presupuesto vacacional, establecer topes de gasto por salida y buscar opciones gratuitas o de bajo costo en la ciudad, como parques públicos, actividades culturales sin costo o talleres comunitarios.

Recomendaciones para unas vacaciones sin comprometer finanzas

“Las vacaciones de verano pueden afectar las finanzas familiares si no existe una adecuada planeación de los gastos”, así lo destacó Aurora Geitel Salgado, directora de Educación Financiera de BBVA México, en su artículo “Planeación evita deudas en verano».

Salgado comentó que para dimensionar el consumo durante estas fechas, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es un referente valioso. Esta encuesta reveló que los hogares mexicanos destinan la mayor parte de sus recursos a alimentos, bebidas y tabaco 37.7%, transporte y comunicaciones 19.5% y educación y esparcimiento 9.6%. Durante las vacaciones, estos rubros tienden a incrementarse; sin una planeación anticipada, es fácil perder de vista los gastos excesivos.

Planear los gastos de las vacaciones es un hábito que requiere disciplina y constancia. También fortalece la capacidad de resistir promociones o compras impulsivas que parecen una buena oportunidad en el momento pero que podrían comprometer la estabilidad financiera del hogar a largo plazo.

Planea tus vacaciones sin sufrir ni endeudarte

Millones de mexicanos entran en uno de los momentos más sensibles -y menos analizados- para sus finanzas personales: el cruce entre gasto vacacional, uso de crédito y decisiones que pueden impactar el resto del año.

El consumo aumenta, pero el problema no es gastar más, sino cómo se financia ese gasto y qué tan sostenible resulta en los meses siguientes. En México, el crédito al consumo sigue creciendo, especialmente a través de tarjetas, donde las tasas pueden superar el 45% anual. Por ello, la diferencia entre una decisión financiera manejable y una deuda prolongada suele estar en la planeación.

De acuerdo con Yotepresto, fintech de p2p lending, más del 70% de los créditos solicitados tienen como objetivo pagar deudas existentes, lo que evidencia que una gran parte de los usuarios no está utilizando el crédito para generar valor, sino para corregir decisiones financieras previas.

Lo que vemos es que muchas personas llegan cuando ya enfrentan tasas elevadas o múltiples compromisos financieros que presionan su flujo mensual. El problema no es el crédito, sino cómo se utiliza.

Cuando el gasto se convierte en deuda

Un ejemplo es el de Luis, profesionista de 34 años en Ciudad de México, quien decidió financiar unas vacaciones familiares con dos tarjetas de crédito. Lo que inició como un gasto manejable terminó convirtiéndose en una carga mensual difícil de sostener, ya que acumuló una deuda cercana a los 120,000 pesos con tasas superiores al 40% anual.

Durante varios meses, solo cubría pagos mínimos, lo que reducía poco el capital y elevaba el costo total. Fue hasta que consolidó sus deudas en mejores condiciones que logró recuperar control sobre sus finanzas.

El error más común es pensar que las decisiones financieras se toman en el momento, cuando en realidad son acumulativas. Un viaje, una compra o incluso una deuda mal gestionada en este periodo puede arrastrarse durante todo el año si no se evalúa correctamente.