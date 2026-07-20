Mentiras y Mentidrags, comprometidas con el movimiento LGBTTTI+ en CDMX

Promueven el respeto a los derechos humanos

Apoyan la igualdad y la reinserción social de las personas privadas de la libertad

Como parte de su compromiso permanente con la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, Daniela, Yuri, Dulce y Lupita personajes de Mentiras y Mentidrags expresan su respaldo a las Marchas por el Orgullo LGBTTTI+ en Reclusión, iniciativa impulsada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y del Programa de Atención a Personas Privadas de la Libertad LGBTTTI+.

Durante el mes de junio, esta importante jornada se llevó a cabo en los 12 Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil como Almas Cautivas A.C., Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, Impulso Incluyen, entre otras, desarrollando actividades deportivas, culturales y de promoción de la salud que fortalecen una cultura de respeto, igualdad y no discriminación.

Mentiras y Mentidrags se sumaron presentando un show al termino de cada marcha, en los que participarón por parte de Mentidrags Nelson Carrera como Daniela, Carlos Fonseca como Dulce, Emi como Yuri y Angel Ferreyro como Lupita. Para Mentiras fue Lucia Madariaga como Daniela, Regina Rey como Dulce, Caro Vélez como Yuri y Jimena Cornejo como Lupita.

Para Mentiras y Mentidrags, producciones que desde hace años se han convertido en referentes de libertad, diversidad y representación dentro del teatro mexicano, formar parte de iniciativas como ésta significa extender el mensaje de respeto que noche tras noche comparten con miles de espectadores.

A lo largo de su historia, ambas producciones han construido una comunidad que celebra la autenticidad, la igualdad y la libertad de ser, convirtiéndose en un espacio de encuentro para públicos de todas las identidades. Hoy, ese mismo espíritu sale del teatro para respaldar acciones que buscan generar entornos más incluyentes incluso dentro del sistema penitenciario.

Las Marchas por el Orgullo LGBTTTI+ en Reclusión representan un esfuerzo sin precedentes para demostrar que el respeto a los derechos humanos, la seguridad institucional y el reconocimiento de la diversidad no son conceptos opuestos, sino elementos fundamentales para construir procesos de reinserción social más humanos y libres de discriminación.

Mentiras y Mentidrags reiteran su compromiso de seguir utilizando el poder del arte y el teatro como herramientas para inspirar el diálogo, derribar prejuicios y promover una cultura de inclusión, convencidos de que una sociedad más justa también se construye desde los escenarios y a través de acciones que reconocen el valor y la dignidad de cada persona.