La furia reinó bajo el cielo americano

Por un fútbol que no termine nunca

El eco eterno de un mes inolvidable y la dulce melancolía del adiós

Por Arturo Arellano

El silencio que hoy habita en los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es una herida abierta en el pecho de cualquier romántico del balón. Se ha ido el torneo de las 48 selecciones, la monumental fiesta norteamericana que unió tres naciones, y nos queda esa consabida resaca post mundial, un vacío denso que sólo entienden quienes miden el tiempo en ciclos de cuatro años.

Terminaron los gritos, los abrazos improvisados con desconocidos en las avenidas y las mañanas de absoluta devoción frente a la pantalla. Volver a la rutina se siente como un destierro. ¿Cómo pretendemos conformarnos con la normalidad cuando acabamos de ser testigos de la belleza extrema de este deporte en su máxima expresión?

El deseo de seguir disfrutando de este juego es una llama que no se apaga. Nos resistimos a archivar las banderas, a guardar las camisetas que aún huelen a sudor y nervios. Apenas han pasado horas desde el silbatazo final en Nueva Jersey y el alma futbolera ya experimenta una impaciencia crónica. Ya estamos en espera, con los ojos clavados en el horizonte, de lo que será la justa deportiva en 2030, ese centenario mítico que promete devolver el fútbol a sus raíces más profundas. La nostalgia por lo que acaba de morir se mezcla, de manera casi poética, con la ilusión de lo que vendrá. Pero hoy, por encima de la melancolía, el planeta entero debe rendirse ante el motivo principal de esta crónica: España es el campeón del mundo, un justo rey de la pelota que ha conquistado el Olimpo con un fútbol de seda y acero.

Fiesta total: El entretiempo ha cambiado para siempre

El Estadio Nueva York Nueva Jersey no era un simple contenedor de cemento; era una caldera de emociones hirvientes donde 80,663 almas se dieron cita para presenciar el fin del viaje. La final del Mundial de la FIFA 2026 no fue sólo un partido; fue una cumbre cultural masiva. El gran hito de la jornada se vivió con el nuevo formato de medio tiempo introducido por la FIFA, un show de 11 minutos de duración que trasladó la espectacularidad de los grandes eventos de entretenimiento al corazón del balompié. La reacción de la gente a la clausura del torneo y al show de medio tiempo fue maravillosa, una ovación atronadora que fundió la pasión del estadio con el ritmo de iconos transgeneracionales.

La obertura fue pura mitología futbolística y pop. Madonna, la reina absoluta de la música, hizo una entrada dramática pisando el escenario junto a dos leyendas vivas de la Canarinha: Ronaldo Nazario y Ronaldinho Gaúcho. El estadio rugió al ver la complicidad de los astros brasileños mientras Madonna interpretaba su clásico del año 2000, «Music», un guiño directo a la universalidad de la fiesta. Sin dar respiro, los titanes globales de la música coreana, BTS, tomaron el relevo convirtiéndose en el primer acto de K-pop en presentarse en una final de Copa del Mundo, desatando la locura en las tribunas con una enérgica e impecable coreografía al ritmo de su smash hit mundial, «Dynamite».

La transición emocional llegó de la mano de Justin Bieber, quien de forma inesperada y conmoviendo al público, ofreció una versión acústica e intimista de «Everything Hallelujah», iluminando las gradas con miles de teléfonos encendidos. Finalmente, la monarca de las bandas sonoras del fútbol, Shakira, regresó al escenario que mejor domina. Acompañada por la estrella nigeriana Burna Boy, la colombiana encendió la caldera con «Dai Dai», el himno oficial de la Copa Mundial 2026, fundiendo el Latin pop y el Afrobeats en un cierre coreado por todo el estadio, ratificando su estatus como la voz eterna de las Copas del Mundo.

La Furia Roja ante la resistencia albiceleste

Cuando la música calló y el balón volvió a rodar, se desató una batalla de ajedrez y coraje puro. El análisis específico del encuentro entre España y Argentina nos entrega una final para la posteridad, resuelta en la prórroga por un agónico 1-0. Desde el pitazo inicial, el libreto quedó claro: la selección dirigida por Luis de la Fuente se adueñó de la pelota, moviendo los hilos con una posesión dominante que rozó las dos terceras partes del tiempo reglamentario. España hizo un fútbol excelso, de una pulcritud técnica pasmosa, liderada en el mediocampo por Rodri y dinamizada por las bandas con la frescura inagotable de Lamine Yamal y las proyecciones de un incansable Marc Cucurella.

Argentina, sin embargo, plantó cara con una resiliencia conmovedora, fiel a su ADN competitivo. El combinado sudamericano fue una trinchera inexpugnable durante 90 minutos gracias a las espectaculares intervenciones de Emiliano «Dibu» Martínez, quien con atajadas monumentales estiró la definición hasta el tiempo extra. La albiceleste se entregó en cuerpo y alma, batallando cada centímetro aun cuando el destino se puso cuesta arriba con la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación en los minutos añadidos del segundo tiempo.

A pesar del esfuerzo titánico, Argentina no fue capaz de romper el muro defensivo impuesto por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte; los caminos hacia la portería de Unai Simón se volvieron laberintos sin salida para la delantera argentina. El clímax llegó en el minuto 106 de la prórroga, cuando el atacante Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo por Oyarzabal, pescó un balón en el área y batió al «Dibu», bordando de esta manera la segunda estrella en el escudo español y desatando el llanto de alegría de la Furia Roja.

La nostalgia de ver a Messi en su cierre mundialista

Más allá del resultado en la pizarra, el partido dejó un aroma a despedida que humedeció los ojos de los hinchas neutrales en todo el planeta. Ver a Lionel Messi caminar la cancha del MetLife Stadium al término del encuentro provocó una profunda e inevitable nostalgia.

A sus 39 años, este compromiso significó, con toda seguridad, su último partido en una Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina. El paso del tiempo es el único rival al que el astro rosarino no puede gambetear; llegar a la edición de 2030 roza el terreno de lo imposible, cerrando una era dorada que transformó el deporte rey para siempre.

El legado de Messi en las Copas del Mundo queda esculpido en el mármol de las leyendas. Desde aquel lejano debut en Alemania 2006, pasando por la dolorosa final de Brasil 2014, el eterno capitán construyó un camino de redención que alcanzó la gloria absoluta en Qatar 2022. En esta edición de 2026, Messi no sólo lideró a su país a una nueva final consecutiva, sino que extendió sus récords individuales como el futbolista con más partidos disputados en la historia del torneo, manteniendo una entrega inquebrantable y regalando destellos de su genialidad eterna en cada juego. Su despedida del gran escenario fue con la cabeza en alto, aplaudido de pie por un estadio que reconoció que estaba viendo los últimos compases del mito viviente.

El futuro de la Scaloneta en el aire

El dolor de la derrota llegó acompañado por un manto de dudas respecto a la continuidad del cuerpo técnico. En la conferencia de prensa posterior a la final, el estratega Lionel Scaloni se mostró visiblemente conmovido y quebrado por las emociones del encuentro. Scaloni confirmó de manera tajante que seguirá al frente de la selección únicamente hasta diciembre de este año, dejando su futuro en una incógnita absoluta a partir de esa fecha.

Las declaraciones reales del técnico reflejan la profunda carga mental y emocional que arrastra el proceso «Cumpliré el contrato hasta fin de año y después veré. Tengo una idea de lo que quiero hacer, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia), pero la verdad es que siento la necesidad de pensar cuidadosamente. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto otra vez. Habrá que hablar».

Con estas palabras, el timonel sembró la incertidumbre en una afición argentina que teme el fin definitivo de una de las eras más ganadoras y estables de su historia futbolística.

La belleza del juego y los legados eternos

Este Mundial de la FIFA 2026 nos ha dejado una lección invaluable: el fútbol sigue siendo el mayor catalizador de sorpresas de la humanidad. Qué hermoso ha sido este torneo, cuánta luz trajo el nuevo formato abriendo las puertas a selecciones humildes que terminaron escribiendo páginas de oro. El ejemplo más puro e inspirador fue la participación de Cabo Verde, una pequeña nación insular que dio sorpresas gratas y gigantescas a lo largo de la fase de grupos y las rondas de eliminación directa, recordándonos que en la cancha los presupuestos no corren ni el dinero anota goles.

De la misma manera, la permanencia de Argentina en la cúspide del fútbol internacional ratifica que los procesos serios trascienden a un marcador adverso. La Albiceleste compitió con el corazón en la mano hasta el último suspiro, sosteniendo un plantel inolvidable al que no se le puede reprochar absolutamente nada; cayeron como caen los grandes, vendiendo cara la derrota ante una España colosal.

La Furia Roja se erige como un campeón incontestable, un justo ganador que supo amalgamar la garra y la experiencia con figuras jóvenes como Marc Cucurella, inmenso en el ida y vuelta defensivo, y Lamine Yamal, el prodigio adolescente que volvió locas a las defensas del planeta entero.

No podemos cerrar este balance sin destacar con orgullo la participación de México. Como uno de los anfitriones del certamen, el país cumplió con creces en la organización, llenando de color y calidez cada sede. En el terreno de juego, la Selección Mexicana dejó un muy buen sabor de boca entre su exigente afición; mostró un juego vistoso, propositivo y valiente que ilusionó a millones. Y aunque el camino se cortó dolorosamente en la instancia de los octavos de final, las sensaciones y el crecimiento del equipo marcan un rumbo esperanzador para el balompié nacional. El telón ha caído. El fútbol corona a España, despide a Messi y ya nos hace soñar con el 2030, nos vemos allá.