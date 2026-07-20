“El Mayo” Zambada es condenado en EU a una pena de cadena perpetua

Cierre de proceso judicial en Nueva York

El ex líder del Cartel de Sinaloa se declaró culpable de traficar durante décadas cientos de toneladas de cocaína

El capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la justicia estadounidense. Antes de conocer su sentencia, Zambada se disculpó frente al juez y pidió que cese la violencia en México y en otros lugares.

“El Mayo” leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten «cometer los mimos errores» que él.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, dijo Zambada en su mensaje.

“El Mayo” Zambada, de 76 años, pasará entre rejas el resto de tiempo que le quede de vida. El juez Brian Cogan confirmó la cadena perpetua para uno de los narcos más sanguiniarios, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, que el año pasado se había declarado culpable de traficar durante décadas con cientos de toneladas de cocaína. Además, los fiscales reclaman el pago de una multa de 15,000 millones de dólares para reparar los daños que ocasionó.

Con esta condena, Zambada queda en la misma situación que su antiguo compañero de fechorías, Joaquín El Chapo Guzmán, también encarcelado en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en 2019. Son dos de los narcotraficantes mexicanos más destacados de las últimas décadas que estaban al frente del Cártel de Sinaloa.

“El Mayo” escuchó este lunes una condena que ya conocía de antemano en virtud del acuerdo de culpabilidad que alcanzó el año pasado. Entonces aceptó las cargos de cpnspiración para delinquir y dirigir una organización criminal, que conllevan una pena obligatoria de cadena perpetua. A cambio, obtuvo la garantía del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que no solicitaría la pena de muerte.

Frank Pérez, abogado de Zambada, declaró en un escrito judicial presentado el 6 de julio que su cliente era plenamente consciente de que recibiría una condena a cadena perpetua cuando decidió asumir la responsabilidad de sus delitos. Pérez solicitó al juez Cogan que recomendara a la Oficina Federal de Prisiones que El Mayo fuera recluido en un centro penitenciario donde pudiera recibir atención médica adecuada.

Los fiscales de la Fiscalía Federal de Brooklyn señalaron que las prisiones sugeridas por el abogado Pérez podrían no contar con la infraestructura necesaria para gestionar los riesgos de seguridad que representa Zambada, incluida la posibilidad de que continúe dirigiendo las actividades del cártel desde prisión. “Esas preocupaciones de seguridad persistirán en el futuro previsible, ya que personas leales al acusado siguen controlando el cártel”, escribieron los fiscales en un documento presentado el 13 de julio.

Caso que eleva tensiones entre los gobiernos de EU y México

La sentencia de “El Mayo” amenaza con ampliar las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha ocultado su malestar por la detención de “El Mayo”, una operación en suelo mexicano en la que no está claro qué papel jugaron las distintas agencias de seguridad del vecino de norte. Aunque en un primer momento las autoridades estadounidenses negaron su participación, poco a poco ha ido quedan claro que sí intervinieron. Un museo de Nuevo México ha exhibido recientemente el avión que el FBI llevó al otro lado de la frontera como parte de la operación, lo qu ha habierto otro conflicto entre los dos vecinos.

“La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, dijo Zambada durante la audiencia del año pasado en la que aceptó su culpabilidad.

Fin de un imperio

“El Mayo” Zambada se distinguió por su capacidad para mantenerse en libertad durante décadas mientras otros capos caían. Su estrategia consistía en mantener un perfil bajo, construir redes de corrupción sólidas y evitar la confrontación directa con las autoridades.

Bajo el liderazgo de Zambada, el también conocido Cártel del Pacífico, operaba como una sofisticada empresa multinacional del crimen organizado.

La organización criminal funcionaba con una jerarquía clara donde Zambada actuaba como estratega principal, mientras que otros líderes como “El Chapo” manejaban operaciones específicas. Esta división del trabajo permitía al cártel mantener múltiples líneas de operación simultáneamente.

El cártel utilizaba aviones, narcosumergibles, barcos contenedores, embarcaciones rápidas, autobuses, trenes y vehículos terrestres para transportar drogas desde México hacia ciudades como Chicago.

Los fiscales documentaron cómo Zambada sobornó a políticos y militares mexicanos de alto nivel, creando un escudo de protección que le permitió operar con relativa impunidad durante décadas.

Además del tráfico tradicional de cocaína y heroína, la organización criminal se adaptó a los cambios del mercado, convirtiéndose en un proveedor principal de metanfetamina y, más recientemente, del letal fentanilo.

La detención de Zambada, el 25 de julio de 2024, fue resultado de una traición por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Según el propio Zambada, fue secuestrado en Sinaloa y trasladado sin su consentimiento a Estados Unidos, donde fue arrestado en El Paso, Texas.

Esta traición desencadenó una sangrienta guerra al interior del Cártel de Sinaloa, fragmentando la organización y creando un vacío de poder que ha intensificado la violencia en varias entidades del país.