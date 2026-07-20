René Dupeyron convierte dolor en escena con “Así lo veo yo”

En el Teatro Wilberto Cantón y en la FES Aragón

Un monólogo sobre adicciones que sacude conciencias

Por Arturo Arellano

No es una obra convencional. Es la historia real de un hombre que decidió enfrentarse a sus propios abismos: las adicciones, la soledad, el rechazo y el peso de habitar una vida marcada por el dolor. Durante poco más de una hora, René Dupeyron no interpreta un personaje: se desnuda frente al público.

“Más que una obra es un testimonio. Así lo viví, así lo sufrí. Mi intención no es que dejes de tomar, sino que veas que hay una salida”, explica el actor en entrevista, quien ha logrado conectar con audiencias a partir de la honestidad con la que comparte su experiencia.

La propuesta escénica, que se presenta todos los miércoles a las 20:00 horas en el Teatro Wilberto Cantón, se ha convertido en un fenómeno inesperado. Desde su inicio en 2025 en el Teatro Royal Pedregal, el montaje ha pasado de reunir a un centenar de personas a registrar llenos totales en cada temporada.

El éxito inesperado y la conexión con el público

Dupeyron reconoce que el alcance del proyecto lo tomó por sorpresa. “La vida me dio una sorpresa. Sin querer, fue un éxito sin esperarlo. Hemos tenido llenos en todos los teatros y ahora estamos organizando la gira”, señala.

El impacto, dice, radica en el nivel de identificación del público. Tras cada función, recibe mensajes de personas que comparten sus propias historias de dolor, adicción y recuperación. “Es impresionante el nivel de verdad con el que la gente conecta”, afirma.

La obra, que también tendrá funciones especiales en la FES Aragón el viernes 31 de julio a las 17:00 y 19:00 horas, busca llegar a distintos públicos, no solo a quienes enfrentan una adicción, sino también a quienes conviven con ella de manera indirecta.

Uno de los ejes centrales del monólogo es la comprensión de la adicción como una enfermedad progresiva y mortal. “La línea es muy delgada cuando tomas. Lo más grave es cuando creemos que podemos parar”, advierte.

Desde su experiencia, Dupeyron enfatiza que se trata de una condición física, mental y espiritual. “No hay pareja, hermano o amigo que pueda ayudar a alguien que no quiere”, subraya.

El actor relata que su propio proceso incluyó internamiento, terapia y un trabajo profundo con sus emociones. “El alcoholismo es una enfermedad que viene de las emociones. Empecé a hablar, a recordar de dónde venía, porque mi fondo fue de mucho dolor”, comparte.

Entre la catarsis y la espiritualidad

La obra también explora la dimensión espiritual como parte del proceso de recuperación. Sin referirse a una religión específica, Dupeyron habla de una conexión con un “poder superior” que le permitió sostener su sobriedad.

“Cuando arreglas lo espiritual, se compone lo mental y lo físico”, explica.

Sin embargo, llevar esta historia al escenario no ha sido sencillo. El actor reconoce que, al inicio, las funciones lo dejaban emocionalmente devastado. “Lloraba, me daba el bajón. Recordar mi historia, la adicción de mi mamá o el secuestro de mi hermano siempre es duro”, confiesa.

El monólogo no busca suavizar la realidad. Por el contrario, la expone con crudeza. En palabras del propio Dupeyron, se trata de una experiencia que confronta al espectador con sus propias heridas “Hay gente joven que normaliza lo que no puede ser normal. Lo doloroso es ver cómo muchos se niegan a aceptar que tienen un problema”, señala.

Aun así, el mensaje final es de esperanza: incluso en medio de la oscuridad, es posible encontrar una salida. La obra demuestra que las cicatrices pueden convertirse en alas.