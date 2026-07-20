En EU se felicitan por la condena a ”El Mayo”, en México, solo silencio….

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ayer, al salir de la sentencia a cadena perpetua de Ismael El Mayo Zambada por un juez de Brooklyn, el director de la DEA, Terry Cole, y varios fiscales consideraron que esta sentencia marca:

“Por supuesto un gran día para la justicia y los ciudadanos de Estados Unidos…

“Déjenme ser claro: esto no es el final, es solo el comienzo…

“Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sustento de otros y amenazan a los ejércitos, la DEA va por ustedes. Bueno, sí trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA va por ustedes…

“Nuestro trabajo está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes. Cortaremos sus líneas de vida financieras”, subrayó Cole con ceño fruncido.

Un poco antes, el funcionario dijo en un comunicado que la sentencia a El Mayo Zambada es un mensaje directo a los cárteles de que, sin importar que tan poderosos sean, serán encontrados y exterminados por la DEA.

La oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York, dijo por su parte:

“La sentencia de hoy envía un mensaje claro a todos los cárteles y a todos los líderes terroristas extranjeros: sin importar cuán poderosos lleguen a ser o cuánto tiempo evadan a la justicia, la justicia de Estados Unidos no dejará de perseguirlos…

“Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada García ayudó a liderar el Cártel de Sinaloa -hoy designado como Organización Terrorista Extranjera-, alimentando la violencia, corrompiendo instituciones públicas y traficando fentanilo hacia Estados Unidos, donde esta droga se ha convertido en un arma de destrucción masiva que ha cobrado innumerables vidas estadounidenses.

“Este resultado refleja la determinación inquebrantable de la DEA -y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley-, quienes nunca dejaron de perseguir este caso.

“La justicia no tiene fecha de caducidad, y nuestra determinación tampoco. Seguiremos actuando contra los líderes del Cártel de Sinaloa y contra toda organización criminal que amenace al pueblo estadounidense”, insistió Cole.

Joseph Nocella Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, recordó que la sentencia aplicada ayer a Zambada, garantiza que pasará el resto de su vida en prisión.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias, y a la vez ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente.

“Pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense. Esta sentencia fue posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México, que se negaron a permitir que los años en que El Mayo evadió la justicia se convirtieran en una situación permanente.

“Esperamos que la sentencia de hoy aporte algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa”, precisó.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia de EU, indicó que la condena perpetua significa el fin real del mando de El Mayo Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de droga más violentos y letales de la historia.

“Nunca más causará matanzas, corromperá a funcionarios públicos ni introducirá en nuestras comunidades drogas letales que arruinan la vida de los estadounidenses y sus familias.

“La condena al El Mayo es histórica, y refleja el compromiso del Departamento de Justicia con la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la vida de los estadounidenses.

“A quienes aún quedan libres: los encontraremos, los procesaremos y ustedes también enfrentarán largas penas de prisión”, subrayó el fiscal A. Tysen Duva.

“Hoy, Estados Unidos cierra el capítulo de una de las figuras criminales más violentas y destructivas de nuestro tiempo: el narcotraficante más prolífico de la historia moderna, Ismael El Mayo Zambada García”, dijo a su vez John A. Condon, director ejecutivo asociado interino de HSI.

En México ninguna autoridad del régimen de la 4T dijo nada de esta condena a cadena perpetua de ayer a El Mayo.

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