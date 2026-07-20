Las Charlas imposibles (y urgentes) de Yuriria Sierra

¿Qué le dirían Frida Kahlo, George Orwell o Einstein

Enfrenta a la inteligencia artificial para abrir conversaciones con las grandes mentes de la historia

¿Qué le dirían Frida Kahlo, George Orwell o Einstein al mundo actual? Yuriria Sierra responde con Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI, un libro que utiliza inteligencia artificial (IA) para dialogar frente a las grandes figuras de la historia con los desafíos del presente.

¿Qué pensaría Simone de Beauvoir sobre el feminismo de redes sociales? ¿Cómo reaccionaría George Orwell ante la vigilancia digital? ¿Qué le respondería Albert Einstein al negacionismo científico? ¿Qué opinaría Freddie Mercury sobre la identidad y la cancelación?

Estas son algunas de las conversaciones que propone Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI, el nuevo libro de Yuriria Sierra, una obra que convierte a la IA en una herramienta para imaginar diálogos con personajes históricos y reflexionar, desde sus ideas, sobre los temas más urgentes de nuestra época.

A través de entrevistas ficticias, construidas con apoyo de inteligencia artificial y sustentadas en el pensamiento, la obra y el contexto de cada personaje, Yuriria Sierra plantea una conversación crítica sobre el poder, la democracia, la tecnología, la desigualdad, la identidad, la justicia y el sentido de la vida.

Más que recrear voces del pasado, el libro busca confrontar al lector con preguntas que siguen vigentes y demostrar que muchas de las crisis actuales ya habían sido advertidas siglos atrás.

Pionero frente al mundo de la IA

Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI es uno de los primeros libros publicados en español que declara abiertamente el uso de inteligencia artificial como una herramienta narrativa para construir diálogos con personajes históricos, abriendo una conversación sobre el potencial creativo y reflexivo de esta tecnología.

Cada capítulo reúne contexto histórico, una entrevista imaginaria, reflexiones de la autora y cartas dirigidas a personajes contemporáneos, generando un ejercicio de pensamiento crítico que acerca la historia al lector desde una perspectiva innovadora.

‘Yuriria Sierra convoca —con ayuda de la inteligencia artificial— a pensadores, artistas y villanos de la historia para cuestionarlos sobre la crisis de nuestro tiempo. Un libro incómodo, imposible y necesario.’ Jorge Volpi.

Con un formato ágil y accesible, Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI invita a imaginar qué sucedería si algunas de las voces más influyentes de la historia pudieran opinar sobre la polarización política, las redes sociales, la crisis democrática, el feminismo, la inteligencia artificial o el futuro de la humanidad.