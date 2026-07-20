Los otros estados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

De los 17 estados que irán a las urnas el 6 de junio de 2027, hay muchos en los que los gobiernos estatales no resultaron del agrado de la mayoría de la ciudadanía.

El proceso electoral se convierte en una ventana de oportunidades para que los ciudadanos definan la ruta que escogen para los siguientes seis años.

La proliferación de partidos políticos (8 en total), dan la posibilidad de elegir adecuadamente, sin presiones de ninguna clase.

En la columna anterior señalamos aquellos que viven en entidades en las que los que la actual administración no resultó tal y como ellos deseaban.

Mencionamos que tres mujeres resultan de los gobernantes con mayor rechazo.

En esta ocasión evaluaremos a las restantes.

Tlaxcala es de esas entidades en las que los ciudadanos saben aprovechar la oportunidad democrática de elegir a gobernante de los diversos partidos políticos. Lorena Cuéllar no respondió a las necesidades de la población y ahora mete la mano en la designación de candidatos, lo que puede acarrear consecuencias desagradables.

Aguascalientes, Tere Jiménez es de los gobernantes que mayor aceptación tiene entre sus gobernados. Bajo esa bandera mantiene un jaloneo por la candidatura del abanderado panista al gobierno estatal, lo que puede mermar la popularidad de Tere.

Maru Campos, de Chihuahua, es uno de los gobernantes de oposición que le costó trabajo enderezar la nave. El desastre dejado por Javier Corral, estuvo a punto de arrastrar a Maru que apenas se está recuperando y su presencia aumentó en popularidad por el tema del operativo en que murieron dos agentes estadounidenses.

Alfonso Durazo es uno de los cuatro gobernadores (Rubén Rocha, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila) del ciclo 21-27 que son relacionados con los grupos delincuenciales. Durazo espera ser recompensado por su partido, al término de su gestión, aunque el final de su mandato se le hace eterno a la población.

Zacatecas es una entidad en que el gobierno se encuentra totalmente rebasado por la inacción de David Monreal más involucrado en la sucesión que en tareas de gobierno, ya que busca dejar sucesor, aunque la mala noticia es que el nepotismo no funcionará. La violencia e inseguridad son algunos de los puntos en que Monreal mostró su ineficacia.

Querétaro, gobernado por el panista Mauricio Kuri, es una entidad en que la aprobación del mandatario es alta, lo que no significa que tiene ganada la elección para su partido. A Kuri se le reconoce un buen manejo político y administrativo, pero su partido sufrirá por conservar el estado.

En Nayarit, se asegura que Miguel Ángel Navarro llegó demasiado tarde a gobernar. Cansado y sin ilusiones de ninguna clase de ahí que su gobierno no haya sido transparente y muchos menos eficaz.

Baja California Sur es gobernada por uno de los mandatarios más grises de la actualidad, Víctor Castro, quien además quiere controlar la sucesión. El repudio al gobernante se ha hecho manifiesto en diversas ocasiones.

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Dos son las cartas que se analizan al interior de Morena para presidir el Senado de la República, en el período que inicia el primero de septiembre. De inicio será varón quien presida para seguir con la equidad de género. El grupo de Adán Augusto López apuesta por su paisano Óscar Cantón Zetina, mientras que los duros apoyan la nominación del mexiquense Higinio Martínez.

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