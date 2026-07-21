La presidenta Sheinbaum autoriza dejar de cumplir la ley que prometió defender

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente (a, agregado mío)) de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Eso fue lo que juró ante el Congreso de la Unión y por su intermedio ante toda la nación, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre de 2024 al tomar posesión. A escasos un año y nueve meses de distancia, parece haber olvidado lo prometido.

Esto porque el pasado día 17, de gira por Quintana Roo, en la zona turística de Tulum, la mandataria regañó e instruyó a uno de sus colaboradores, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, no cumplir con la ley.

Las protestas eran por restricciones a los vecinos para entrar a las playas para recreo y actividades comerciales. Según la Conanp, una zona de recuperación es una subcategoría de manejo ambiental dentro de un Área Natural Protegida, cuyo objetivo es restaurar ecosistemas degradados o hábitats costeros, lo que implica limitar actividades comerciales y de construcción.

Estas disposiciones generaron conflictos por parte de prestadores de servicios turísticos que operan en zonas costeras, así como propietarios de construcciones y negocios limitados por esas disposiciones de protección al medio ambiente.

Ante las expresiones de descontento, la respuesta exacta de la Presidenta, según recogen los medios de comunicación y los videos que circulan en las redes, fue: “¡No cumplas con la norma!”.

“Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces ¡no cumplas con la norma!”, dijo Álvarez Icaza Longoria.

El titular de Conanp, aseguran los testigos, asintió con una sonrisa que parecía nerviosa. Hasta ahora, Álvafez Icaza conserva su cargo.

Más allá del tema central de la protesta, lo que trascendió de ese suceso fue la declaración de la mandataria mexicana, que con sus palabras se colocaba más allá de la ley, al autorizar la violación de las normas.

Vale tener como referencia que el Diccionario de la Academia de la Lengua Española define norma como “regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar conductas, tareas, actividades” e incluye en su definición los siguientes sinónimos: ley, normativa, reglamento, decreto, orden, ordenanza, disposición.

Para más, la enciclopedia electrónica denominada Wikipedia da la siguiente explicación: “norma jurídica, una regla u ordenación del comportamiento dictada por una autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción”.

Al respecto, es de recordar que el juramento formulado por la presidenta Sheinbaum y todos sus antecesores ofrece “guardar y hacer guardar”, es decir, cumplir y hacer cumplir la Constitución y “las leyes que de ella emanen”.

A pesar del esfuerzo realizado por los medios oficialistas de centrar la atención pública sobre la captura del ex gobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel -acusado de huachicol- para hacer olvidar las irregularidades en las que ha incurrido la actual mandataria de esa entidad fronteriza, Marina del Pilar Ávila, y las denuncias de los Estados Unidos contra el también gobernador, pero de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores -todos calificados de narco políticos- también ha salido a relucir esa, por lo menos inaudita declaración de la presidenta Sheinbaum que autoriza a violar la ley y con ello convalidar las acusaciones de la oposición de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no respeta el Estado de Derecho.

Esto lleva en automático a recordar la, lamentable para su causa, declaración en la que también se colocó por encima de las normas, al proclamar “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, complementada luego con la proclama “¡al diablo las instituciones!”.

Fue el 6 de abril de 2022 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al exponer las supuestas ventajas de su iniciativa de reforma energética.

Al pedir la comprensión de los ministros de la entonces independiente Suprema Corte de Justicia de la Nación -que finalmente echaron atrás esa reforma promovida por el caudillo de Macuspana- el ex presidente López acusó que los juristas actúan como abogados patronales y defensores de las empresas, además de que no van al fondo de esa importante reforma, sino que se distraen en temas aparentemente legales.

El caudillo de la 4T también también repitió su conocido argumento contra gobiernos anteriores en el sentido de que la reforma constitucional en la materia aprobada en sexenios anteriores se hizo de manera “corrupta”, porque consideró que las hidroeléctricas no producen energía limpia, y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho, lo que mantienen a estas plantas subutilizadas.

“Eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ese es el fondo Y ¿qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que este señor confesó que se había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esta reforma energética? ¿Eso no va a contar a la hora de decidir?”, agregó.

El ex presidente López remató su demanda a los ministros de la Suprema Corte con un: “¿puede más el poder de las empresas? y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley«.

Como apuntamos, esas expresiones y otras similares, le ganaron al ex mandatario la acusación de no respetar la ley y de pretender lograr el control del Poder Judicial, lo que su régimen logró posteriormente con la elección de jueces, magistrados y ministros.

Su sucesora y actual Presidenta, había sido más moderada en sus expresiones acerca del respeto a la ley, pero su declaración en Tulum hace sospechar que comparte también en esta materia los valores -si es que se puede llamarlos así- de su jefe y guía.

Personajes de nuestra sociedad que no temen aparecer críticos, como es el caso del empresario Ricardo Salinas, descalificaron de inmediato esa declaración de la Presidenta de ubicarse por encima de la ley.

En sus redes sociales, el mismo 17 de julio, el jefe del Grupo Salinas recordó la expresión de la jefa del Ejecutivo de “¡No cumplas con la norma!” y señaló que ella disfraza su régimen como «humanismo mexicano», ante lo cual sentenció:

“Nada más falso. Todos son iguales: ineptos, corruptos y mentirosos».

Por otra parte, surgen informes en el sentido de mejoras en los organismos encargados de ofrecer seguridad, al menos en algunas partes de la República.

Del Estado de México llega un informe en el sentido de que los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) se renuevan cada vez más, ahora en ocasión de sus 80 años de existencia, oficialmente, que se cumplen en agosto próximo.

Ese cuerpo de policía auxiliar mexiquense prepara un sinnúmero de novedades para refrendar que cada día se fortalece al continuar los procesos de saneamiento y capacitación, pero sobre todo en el aspecto operativo, donde vigilantes y guardias reciben beneficios, tanto personales con servicios hospitalarios, seguro de vida, capacitación, como económicos, con un tabulador real de sueldos, entre otras conquistas laborales.

Entre las novedades que presentará la perene corporación policial, el jefe de los CUSAEM, el comandante Carlos Javier Álvarez Cárdenas comenta que el cuartel de la corporación ubicado en Lerma, donde realmente nació a la vida pública la institución pública, se convertirá en una sede con nuevas instalaciones, con edificio administrativo de tres pisos, totalmente reconstruido.

Una de las innovaciones consiste en la creación de un museo, en donde albergará la historia que incluye una colección de los uniformes que ha usado la corporación en sus diferentes etapas, desde el primero hasta el último.

También estarán ahí todos los sellos, las armas que han portado sus elementos, guardias y vigilantes, a lo largo de la vida de la institución y se colocará sobre un pedestal el primer vehículo-patrulla que utilizó la auténtica Policía Auxiliar del Estado de México.