Aseguran en Sonora más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado

Golpe al narco

La acción fue realizada por elementos de la SSPC y la FGR – La droga asegurada tenía como destino Tijuana, Baja California

Como parte del reforzamiento de la seguridad en las carreteras del país, en Sonora, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado.

Derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario. De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Con el propósito de descartar alguna conducta ilícita, los agentes realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3,025 kilos de droga.

Por estos hechos, al hombre, de 49 años de edad, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten la salud de la población.

Acciones relevantes del 20 de julio de 2026

– En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas

– En Baja California, elementos de FGR y Policía Municipal catearon un inmueble donde aseguraron 40 kilos de metanfetamina

– En Chihuahua, elementos de FGR y SSPC detuvieron a tres personas, les aseguraron 29 kilos de metanfetamina, 12 kilos de cocaína, tres celulares y un vehículo

– En Michoacán, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble donde detuvieron a un hombre, le aseguraron siete armas largas, 56 cargadores, 1,422 cartuchos, dosis de metanfetamina, ocho chalecos tácticos, 2 cascos, dos vehículos y una motocicleta

– En Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos hombres a bordo de un vehículo, les aseguraron dos armas cortas, cargadores y cartuchos

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 20 de julio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA: En Tecate, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 236 cartuchos, dosis de metanfetamina, dos chalecos tácticos y ponchallantas.

En Tijuana, en el fraccionamiento Santa Fe, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal catearon un inmueble donde aseguraron 40 kilos de metanfetamina.

CHIHUAHUA: En El Navegante, sobre la carretera Federal 45, elementos de FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres personas, les aseguraron 29 kilos de metanfetamina, 12 kilos de cocaína y un vehículo.

COLIMA: En Manzanillo, en la colonia Campo Verde, elementos de Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal aseguraron dos armas largas y un vehículo.

En Manzanillo, en las colonias Jabalí y Burócrata, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron cuatro armas largas, siete cargadores, 369 cartuchos, 800 dosis de metanfetaminas, una báscula y cuatro paquetes de pipas de cristal.

MICHOACÁN: En Hidalgo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, donde detuvieron a un hombre, le aseguraron siete armas largas, 56 cargadores, 1,422 cartuchos, dosis de metanfetamina, ocho chalecos tácticos, dos cascos, dos vehículos y una motocicleta.

SINALOA: En Escuinapa, elementos de Semar detuvieron a una persona, le aseguraron tres armas largas, un arma corta, 44 cartuchos, 22 cargadores, dos chalecos tácticos y dos vehículos.

TAMAULIPAS: En Nuevo Laredo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos hombres a bordo de un vehículo, les aseguraron dos armas cortas, cargadores y cartuchos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS: En Cosalá, Sinaloa, en diversos poblados, elementos de Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso, aseguraron 940 litros y 15 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, así como, un reactor de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 18 millones de pesos.