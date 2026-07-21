Somos México, la mejor opción para las y los mexiquenses: Ariadne Bello

Partido abierto a la sociedad

Naucalpan, Méx.- Somos México es y será un partido abierto a la sociedad. Juntos encontraremos solución a sus demandas. Hoy sí habrá quien los escuche. En las elecciones del 2027 el electorado contará con una mejor opción política.

Así lo aseguró en entrevista, Ariadne Bello Castillo, dirigente del Comité Municipal de Somos México en esta localidad, luego de reiterar que «sin lugar a dudas que la sociedad ya experimentó el sufragar por aquellos partidos que no les han cumplido en absoluto. Reitero, Somos México, es su mejor opción», dijo.

Bello Castillo recordó que la dirigencia estatal en el Estado de México, encabezada por Rafael Jhovany Rivera López, instalará comités municipales en los 125 municipios de la entidad. «No habrá promesas y esperamos que la ciudadanía se integre para tomar decisiones sobre sus comunidades», destacó.

Por otra parte, la dirigente partidista aseguró que la meta de ese partido político es consolidar una estructura propia y realizar campañas permanentes de afiliación ciudadana no sólo en Naucalpan o el Estado de México, sino en todo el país.

Finalmente, abundó que el partido buscará competir por los 1,291 cargos públicos que se renovarán en el Edomex en 2027, los cuales incluyen presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales, además de las diputaciones federales.