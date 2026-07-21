En el 2027, el PRD demostrará su músculo político, dice Lucy Cortés

“La unidad, principal fortaleza”

Naucalpan, Méx.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde luego que está listo para enfrentar los procesos electorales que se avecinan en el Estado de México y Naucalpan no es la excepción. Seguimos luchando en favor de la justicia social y en ello no daremos ni un paso atrás. En el 2027 volveremos a demostrar de qué estamos hechos los perredistas.

Así lo señaló en entrevista, Lucina Cortés Cornejo, dirigente de ese instituto político en esta localidad, al tiempo de destacar que «en el sol azteca, nuestra unidad es y seguirá siendo nuestra principal fortaleza. La sociedad ya abrió los ojos y sabe que el PRD es un partido qué sí cumple», dijo.

La postura de la dirigente perredista en Naucalpan refleja la estrategia de reorganización que el PRD del Estado de México ha mantenido con la mira puesta en las elecciones locales de 2027 y asegura que ese instituto político demostrará su verdadero músculo político

La también regidora puntualizó que con la renovación y toma de protesta de comités municipales, liderazgos de la zona conurbada (como el Valle de México) recuperan su presencia e identidad de una verdadera izquierda.

Finalmente, Lucy Cortés, recordó que los cuadros activos mantienen una postura de defensa de las causas sociales desde sus respectivas trincheras, preparándose para disputar los ayuntamientos y las diputaciones locales. «En el 2027, el PRD resurgirá con mayor presencia y fuerza política en todo el territorio mexiquense», concluyó.