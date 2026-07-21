Avanzan obras de Trolebús Ixtapaluca y la ampliación del Mexibús en Neza

El Plan Oriente transforma la movilidad

Valle de México.- En coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los gobiernos municipales, avanzan proyectos estratégicos de movilidad como el Trolebús Ixtapaluca y la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, obras que buscan mejorar los traslados y la conectividad para millones de habitantes de la región.

El Trolebús Ixtapaluca beneficiará a más de 1 millón de habitantes de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco, al reducir hasta en 45 minutos los tiempos de traslado.

El proyecto contempla una inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal por dos mil 500 millones de pesos, así como la construcción de 10.1 kilómetros de recorrido con carril confinado y 12 estaciones, las cuales conectarán con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, ubicada en Valle de Chalco.

Por su parte, la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, en el tramo Vicente Villada–Panteón Los Rosales, considera una inversión de 600 millones de pesos para la construcción de 3.5 kilómetros de carril confinado y seis estaciones.

Asimismo, proyecta la incorporación de 31 autobuses articulados de última generación con capacidad para movilizar diariamente a 52 mil usuarios.