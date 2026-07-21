Refuerza gobierno mexiquense el operativo Vacaciones de Verano

Toluca, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) mantiene el operativo “Vacaciones de Verano 2026”, mismo que refuerza la vigilancia en carreteras y avenidas para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de la población durante este periodo vacacional. La estrategia permanecerá vigente hasta el 31 de agosto y contempla acciones de prevención, disuasión, reacción y protección en los 125 municipios de la entidad, con estricto apego a los derechos humanos, la normatividad vigente y los protocolos de actuación policial.