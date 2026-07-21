Claudia Frías celebra su trayectoria con la tragedia La Maldecida

Regresa a los escenarios en 2026

Una puesta íntima dirigida por Víctor Carpinteiro, donde reflexiona sobre la pasión, el dolor y el amor

Por Arturo Arellano

Con más de cuatro décadas dedicadas a la actuación, Claudia Frías vuelve a los escenarios con La Maldecida, una tragedia de la escritora argentina Patricia Suárez, bajo la dirección de Víctor Carpinteiro. La obra se presenta todos los domingos a las 18:00 horas en Casa Círculo Teatral, en la colonia Condesa, en un formato íntimo para apenas 20 espectadores.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Frías cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Fue becaria del FONCA (2005-2006) y del FONECA (2002 y 2008), y hoy celebra su vida artística con un proyecto que considera profundamente significativo.

“Ha sido toda una odisea: aventuras, viajes, conocimiento, experiencias. Lo celebro compartiendo este texto tan interesante”, afirma.

Una tragedia desde otra mirada

La Maldecida retoma el mito clásico de Fedra, hija de Teseo, quien se enamora de su hijastro. Sin embargo, la propuesta de Suárez se centra en la mirada de Pellegrina, la criada, quien se asume a sí misma como “maldecida por los dioses” tras una vida marcada por el abandono y la violencia.

El personaje encuentra su único vínculo afectivo en su perro, lo que da pie a una exploración emocional sobre el amor y la soledad. “Es una historia trágica pero también conmovedora. Es un viaje interno en busca del amor”, explica la actriz.

El vínculo humano y la emoción

Frías destaca que, aunque la obra aborda temas dolorosos, también conecta con experiencias cotidianas. “La vida misma supera a la ficción. Vemos tragedias todos los días: personas que se dejan llevar por la pasión y terminan destruyendo todo”, señala.

En contraste, resalta la pureza del vínculo con los animales: “Dicen que los perros tienen más humanidad que nosotros. Te protegen, te acompañan, te aman sin palabras”.

Uno de los elementos más importantes de esta puesta es la cercanía con el público. El montaje se realiza en un espacio reducido donde los espectadores se encuentran a escasos centímetros de la actriz.

“El teatro es una experiencia presente, viva. La gente respira la atmósfera, se envuelve en las emociones. No hay nada que se le compare”, afirma Frías, quien también reflexiona sobre el papel de la tecnología: “La inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero el aquí y ahora del teatro es insustituible”.

Para la actriz, el escenario sigue siendo un espacio de exploración constante. “Mi objetivo es seguir disfrutando y compartiendo estas experiencias en todos los formatos posibles. Es una pasión, casi una adicción, algo muy hermoso que quiero seguir haciendo mientras pueda”.

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