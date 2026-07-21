David Bisbal se adueña del Big Sound Festival

Con la elegancia de su nuevo disco «Eternos»

El artista interpretó ‘te quiero, te quiero’ ante miles de asistentes

David Bisbal fue uno de los grandes protagonistas del Festival Big Sound, Pontevedra, donde sorprendió al público con una emocionante interpretación de “Te quiero, te quiero”, el clásico inmortalizado por Nino Bravo. El artista rindió homenaje a una de las voces más emblemáticas de la música española, llevando al escenario una versión cargada de sentimiento, respeto y admiración por el legado del cantante valenciano.

Con una interpretación elegante y profundamente emotiva, David Bisbal aportó una nueva sensibilidad a esta canción icónica, manteniendo intacta la esencia que la ha convertido en una de las composiciones más queridas del repertorio musical en español. El momento se convirtió en uno de los más especiales de la noche, despertando una gran ovación entre los miles de asistentes que abarrotaban el recinto.

La actuación reafirma la conexión de David Bisbal con los grandes clásicos de la música y continúa revelando el universo artístico de ‘ETERNOS’, su próximo álbum, en el que revisita algunas de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos desde una perspectiva contemporánea y personal.

David Bisbal continúa consolidándose como el gran crooner moderno de la música en español, reinterpretando con personalidad, elegancia y sensibilidad algunas de las canciones más emblemáticas de nuestro repertorio. Con una voz madura y una capacidad única para conectar con la emoción de cada historia, el artista ha encontrado en los grandes clásicos un espacio natural para seguir evolucionando sin perder su esencia. Su apuesta por revisitar obras atemporales desde una mirada contemporánea lo sitúa como el heredero de una tradición interpretativa que une generaciones, acercando estas canciones a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las voces masculinas más sofisticadas y respetadas del panorama musical actual.

En esta nueva etapa, David Bisbal sigue consolidando su posición como uno de los intérpretes más versátiles y elegantes del panorama musical en español. Con ‘ETERNOS’, el artista celebra el valor imperecedero de las grandes canciones y rinde tributo a las voces y compositores que han marcado la historia de la música.