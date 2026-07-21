Delfina Gómez y gobierno federal evalúan avances del Plan Oriente

A poco más de un año de su implementación

Evalúan obras en materia vial, de educación, acciones hidráulicas y de salud de la estrategia que tiene como objetivo beneficiar a más 10 millones de mexiquenses

Ciudad de México.– Con el objetivo de revisar, supervisar y optimizar las acciones del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se reunió con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, e integrantes del Gobierno de México. La estrategia tiene como objetivo beneficiar a más de 10 millones de mexiquenses.

“Hoy revisamos avances en materia de regularización territorial, obras en infraestructura vial, acciones hidráulicas y de salud, así como instalación de planteles educativos a nivel licenciatura y de educación media superior”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

A poco más de un año de su implementación y a través de 121 acciones y políticas públicas apegadas a las necesidades de la población, la iniciativa atiende necesidades de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

“Gracias a este Plan impulsado por nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum, estamos avanzando en la transformación de la Zona Oriente mexiquense”, afirmó la Mandataria estatal.

Asistieron Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; autoridades de las Secretarías de Educación Pública, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, del IMSS e IMSS Bienestar, Comisión Nacional del Agua e integrantes del Gabinete del Estado de México; así como las y los presidentes municipales que integran la estrategia.