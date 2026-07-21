Mantiene Edomex 29 años sin transmisión local de paludismo

Avanza hacia su certificación nacional

Metepec, Estado de México.– Gracias a las acciones permanentes de vigilancia epidemiológica, control del vector y atención oportuna, el Estado de México suma 29 años sin registrar casos autóctonos de paludismo, resultado que permite avanzar en el proceso para obtener la certificación nacional por la eliminación de la transmisión local de esta enfermedad.

Durante la presentación de resultados del Diagnóstico Situacional para la Eliminación del Paludismo Autóctono, Gioberti Mateos Toledo, Director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en representación de Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, destacó que la evaluación confirmó el cumplimiento de las líneas operativas establecidas por el Gobierno de México.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal de las unidades de primer nivel de atención, cuya labor permanente en promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y detección oportuna ha sido fundamental para mantener a la entidad libre de transmisión local de esta enfermedad.

Del 13 al 17 de julio, el Grupo Evaluador Externo realizó visitas a las jurisdicciones sanitarias de Tenancingo, Tejupilco y Cuautitlán, donde verificó procesos técnicos, operativos y evidencia documental en unidades médicas, como parte del procedimiento nacional.

Por su parte, Juana Durán Luz, responsable del Grupo Evaluador Externo, señaló que la eliminación del paludismo forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que la verificación de las acciones de vigilancia epidemiológica resulta fundamental para respaldar esta condición sanitaria.

A su vez, María Fernanda Serrato López, Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades del ISEM, informó que el Estado de México mantiene de forma permanente acciones de promoción de la salud, prevención, vigilancia epidemiológica y atención oportuna de casos, lo que ha permitido documentar de manera consistente la ausencia de transmisión local y fortalecer el proceso de evaluación externa.

El Grupo Evaluador Externo estuvo integrado por personal especializado de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, designado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, como parte del esquema nacional de evaluación entre entidades federativas.

El último caso autóctono de paludismo registrado en la entidad ocurrió en 1997, en el municipio de Amatepec. Desde entonces, el Gobierno del Estado de México ha mantenido una estrategia permanente de vigilancia epidemiológica y control del vector, lo que hoy permite consolidar este importante logro y avanzar hacia el reconocimiento oficial de la eliminación del paludismo autóctono.