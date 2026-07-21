El TRI anuncia concierto histórico en la CDMX

Tras su arrollador éxito en el Estadio GNP Seguros y el Auditorio Nacional

Más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo

Por: Asael Grande

Si creías que ya habías visto todo de El Tri, prepárate para escribir un capítulo más en la historia del rock nacional. La banda más legendaria y emblemática de México, anuncia su regreso triunfal a la capital con su gira Adicto al Rocanrol para continuar festejando con las nuevas generaciones, más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida. La cita será el próximo 25 de julio en el Palacio de los Deportes, un escenario que vibrará una vez más con el rugido de las guitarras de El Tri de México.

En conferencia de prensa, Alex Lora, dijo sobre su concierto el en Domo de Cobre (Palacio de los Deportes) este próximo 25 de julio: “es el aniversario de bodas de mi ‘Domadora’ (Chela Lora), y de su seguro servidor, así que, en la tocada vamos a renovar votos, va a venir Monseñor, Diego Monroy, renovar nuestros votos, y estamos festejando el aniversario número 46 de casados, estamos festejando los 58 años de El Tri de México, 58 años ininterrumpidos, que se cumplirán el 12 de octubre de este año, pero ese día vamos a estar en Europa, una gira que tenemos de once países, en donde estaremos en Día de la Raza, en Barcelona, así que lo adelantamos tres meses, al 25 de julio; además estamos celebrando el Día Mundial del Rocanrol, que acaba de cumplir 31 años, cuando Queen triunfó en el Estadio de Wembley, en Live Aid, y además, 132 años de la sacerdotisa de la Sierra de Oaxaca, de María Sabina, todos esos son los festejos que tenemos para esta tocada, será una tocada histórica”.

Este concierto llega tras un hito histórico: el pasado 15 de febrero de 2025, El Tri abarrotó el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil personas en una noche de cuatro horas y media de éxitos que marcaron el cierre de su gira Y Todo Por El Rocanrol, la banda demostró por qué es el pilar del género en nuestro país. Hoy, ese impulso los trae de vuelta al Palacio de los Deportes para ofrecer una noche llena de energía y de magia que sólo ellos pueden generar: “para nosotros el rocanrol nos unió, desde el día que mi domadora y yo nos conocimos, nos conocimos en el Festival de Avándaro, el Woodstock mexicano, ahí fue donde nos flechamos de hecho, inventamos una rola para esta tocada, que la vamos a estrenar, que se llama, ‘Nuestro amor mantiene vivo nuestro rocanrol’, y realmente es cierto, porque nuestro amor es lo que nos mantiene vivos en el rocanrol, y nos ha marcado el camino”.

Fundado por Alex Lora en 1985 tras la transición de su banda original, Three Souls In My Mind (participantes del mítico Festival de Avándaro en 1971), El Tri se ha consolidado como un fenómeno sociocultural. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, su legado ha trascendido fronteras y generaciones. El Tri regresa para reafirmar su conexión con la banda, interpretando los himnos que nos han cautivado durante tantos años y demostrando que, a pesar de más de 57 años de camino, el espíritu del rocanrol y la energía está más vivo que nunca.

“Es el aniversario de bodas de mi ‘Domadora’ (Chela Lora), y de su seguro servidor, así que, en la tocada vamos a renovar votos,