México ante el reto de salvaguardar su salud cerebral

El motor de la existencia

El órgano que nos define enfrenta una crisis silenciosa por la falta de prevención y el estigma en la salud mental

Cada 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro nos recuerda que cuidar la mente no es un lujo, sino una urgencia médica y social

Por Arturo Arellano

Vivimos en una sociedad que contabiliza con precisión quirúrgica las calorías, que monitorea los pasos diarios en relojes inteligentes y que acude al médico ante el menor dolor en el pecho. Sin embargo, cuando el malestar proviene del órgano que nos permite, precisamente, darnos cuenta de que existimos, la respuesta suele ser el silencio, el aislamiento o la postergación. El cerebro, esa compleja e intrincada red de conexiones, sigue siendo el gran olvidado en las políticas de autocuidado.

El bienestar psicológico y psiquiátrico no es un accesorio del bienestar físico; es su columna vertebral. Pretender que una persona está sana porque sus niveles de glucosa son correctos, mientras su mente colapsa bajo el peso de una depresión no tratada o una ansiedad crónica, es un error médico y social. Cada individuo posee necesidades únicas: algunos requerirán terapia psicológica para reorganizar sus procesos cognitivos y emocionales, mientras que otros necesitarán un abordaje psiquiátrico especializado para corregir desbalances neuroquímicos. Negar esta realidad por miedo al «qué dirán» es la vía más rápida hacia el deterioro sistémico.

El costo de vivir ignorando el manejo de las emociones es devastador. No se trata solo de pasar un «mal día». El estrés crónico y el descuido emocional actúan como ácidos sutiles que desgastan las estructuras cerebrales, afectando la memoria, la toma de decisiones y el sistema inmunológico.

Existen «focos rojos» o red flags que el cuerpo y la mente activan cuando algo anda mal. Los cambios drásticos en los patrones de sueño (insomnio extremo o hipersomnia), el aislamiento social progresivo, la pérdida del interés en actividades que antes causaban placer (anhedonia), la irritabilidad explosiva sin motivo aparente, y la niebla mental persistente son alertas críticas. Ignorar estas señales bajo el pretexto de que «ya se pasará» es abrirles la puerta a trastornos mayores. Enfrentar estos indicadores a tiempo, con la guía de profesionales y sin el estigma del pasado, es el acto de amor propio más urgente que podemos realizar.

Día Mundial del Cerebro

Cada 22 de julio, México se suma a la conmemoración del Día Mundial del Cerebro, una iniciativa proclamada originalmente por la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés). El propósito fundamental de esta fecha es doble: celebrar el potencial asombroso de este órgano y generar una profunda conciencia colectiva sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades neurológicas que impactan a millones de personas en todo el mundo.

El centro neurálgico de la condición humana

El cerebro es, por definición, el órgano más importante de nuestro sistema nervioso central. Físicamente, representa apenas el 2% del peso corporal total de un adulto, pero sus requerimientos metabólicos dictan el ritmo del resto del cuerpo. Está conformado en un 73% por agua y es un consumidor voraz de recursos: absorbe el 20% de la energía y del oxígeno que consume el organismo. A escala microscópica, su complejidad desafía la imaginación: en una partícula de tejido casi invisible al ojo humano se pueden localizar alrededor de 100 mil neuronas, conectadas entre sí mediante billones de sinapsis.

Este órgano no solo controla las actividades cognitivas de alto nivel —como el pensamiento abstracto, la lectura, el lenguaje y la memoria— sino que también gestiona las reacciones más básicas del organismo en respuesta a estímulos sensoriales. Coordina el movimiento voluntario (desde enhebrar una aguja hasta correr un maratón) y procesa simultáneamente la información visual, auditiva, táctil y olfativa del entorno. En esencia, el cerebro es el centro donde se construyen la identidad, las emociones y la conciencia humana. Por ello, cualquier alteración en su estructura tiene repercusiones profundas en la calidad de vida.

Estrategias de prevención

La comunidad científica y médica coincide en que mantener un cerebro sano no solo previene la aparición de patologías catastróficas, sino que garantiza un envejecimiento saludable y digno. Las recomendaciones clínicas globales se agrupan en cinco pilares fundamentales:

Alimentación neuroprotectora: Una dieta balanceada es el combustible del cerebro. Se prioriza el consumo de frutas, verduras, vegetales de hoja verde y pescados ricos en ácidos grasos omega-3, al tiempo que se debe restringir estrictamente el exceso de sal y grasas saturadas.

Gimnasia cognitiva: Mantenerse activo mentalmente crea una reserva cognitiva que protege contra el deterioro. Actividades como los juegos de memoria, rompecabezas, pasatiempos (crucigramas, Sudoku), aprender un nuevo idioma, leer de forma constante y escribir a mano fortalecen las conexiones sinápticas.

Actividad física regular: El ejercicio físico incrementa el flujo sanguíneo cerebral y promueve la neurogénesis (creación de nuevas neuronas). Evitar el sedentarismo y ejercitarse según la capacidad individual es crucial. Control metabólico y cardiovascular: Lo que daña al corazón, daña al cerebro. Es indispensable monitorear la hipertensión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y evitar por completo el consumo de tabaco y alcohol.

Higiene emocional e interacción social: El control del estrés, la ansiedad y la depresión previene la neurotoxicidad por cortisol. Asimismo, mantener vínculos afectivos sólidos con la familia y amigos, y participar en actividades recreativas, sostiene el desarrollo psicológico.

Alertas médicas y el espectro de la enfermedad

Los síntomas que alertan sobre una disfunción cerebral son variados y nunca deben subestimarse. La gama abarca desde dolores de cabeza crónicos y de intensidad inusual (migrañas severas), debilidad o entumecimiento repentino de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, hasta pérdida de memoria a corto plazo, confusión mental persistente, problemas de equilibrio y alteraciones visuales súbitas.

¿Cómo se conmemora el Día Mundial del Cerebro en México?

En el territorio mexicano, las instituciones de salud pública —como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) y el IMSS— junto con diversas fundaciones civiles, organizan anualmente una serie de actividades para conmemorar este día.

Jornadas de Salud Visual y Neurológica: Valoraciones gratuitas en centros de salud comunitarios para la detección de factores de riesgo cardiovascular y neurológico. Para ello hay que acudir a las clínicas locales de la Secretaría de Salud.

Simposios Virtuales y Webinars: Conferencias impartidas por neurocientíficos sobre prevención del Alzheimer y control de la migraña. Hay que consultar transmisiones en vivo vía redes oficiales del INNN.

Campañas Digitales Colectivas: Activaciones bajo lemas globales (como «Detener la esclerosis múltiple») para visibilizar la discapacidad invisible. Nos podemos sumar compartiendo infografías usando los hashtags oficiales (#DíaMundialDelCerebro).

Talleres de Estimulación Cognitiva: Sesiones prácticas en centros para adultos mayores con dinámicas de memoria y destreza mental. Para ello podemos inscribir a familiares en los programas del DIF estatal.

La ciudadanía de a pie puede sumarse a este llamado de forma muy sencilla pero significativa: modificando sus hábitos diarios. Conmemorar este día implica regalarse una hora de caminata, resolver un reto mental en familia, apagar las pantallas antes de dormir para asegurar el descanso cerebral, o agendar esa consulta psicológica o médica que se ha pospuesto por meses. La transformación de la salud pública comienza en la mesa y en la rutina diaria de cada hogar.

Llamado a la prevención y la vanguardia médica

El panorama epidemiológico del cerebro es complejo. Las principales patologías que golpean a este órgano son los ataques cerebrovasculares (enfermedad vascular cerebral), los trastornos neurodegenerativos —con el Alzheimer y el Parkinson a la vanguardia—, la epilepsia, la migraña incapacitante y la esclerosis múltiple. A esto se suman las enfermedades neuromusculares, las cuales generan una inmensa y dolorosa carga de discapacidad no solo para quienes las padecen, sino para sus núcleos familiares que asumen las tareas de cuidado.

Afortunadamente, los avances en la investigación médica en las últimas décadas abren ventanas de esperanza que antes eran impensables. Hoy contamos con tratamientos biológicos avanzados, terapias génicas en desarrollo y protocolos de rehabilitación neurocognitiva altamente especializados. Sin embargo, la ciencia médica tiene un límite si el paciente llega tarde. El verdadero reto radica en el diagnóstico temprano.

El llamado de este 22 de julio no es a la contemplación pasiva del avance científico, sino a la acción preventiva. Es imperativo otorgarle al cerebro el peso y la importancia clínica que merece. Cada dolor de cabeza ignorado, cada olvido sistemático y cada alteración motriz minimizada representan tiempo valioso que se le resta a la salud futura. Proteger nuestro cerebro hoy es asegurar nuestra autonomía, nuestra memoria y nuestra esencia el día de mañana.