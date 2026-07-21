Con una inversión de 181 mil mdp, al 2030 se realizarán 152 proyectos hospitalarios: presidenta CSP

Plan nacional de infraestructura

El sector salud pasará de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas en seis años; será el crecimiento más grande desde que se tienen datos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, con una inversión estimada de 181 mil millones de pesos, al 2030 se realizarán 152 proyectos como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria: 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones, así como 55 sustituciones y mejoras mayores; con ello se pasará de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas en seis años, lo que representa el número de crecimiento de camas más grande desde que se tienen datos.

“Les doy un dato: Con una inversión de cerca de 181 mil millones de pesos de inversión en nuevos proyectos hospitalarios al 2030, son 152 proyectos, muchos de ellos ya muy avanzados. ¿Qué representa? 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones de hospitales y 55 sustituciones y mejoras mayores”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el objetivo de la Cuarta Transformación es crear 13.3 mil camas, con lo que se atenderá el rezago creado en el periodo neoliberal que en 36 años construyeron 4.3 mil camas, mientras que, en su etapa fundacional, de 1943 a 1982, se crearon 29.5 mil camas.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que además de la creación de camas, se implementará el Servicio Universal de Salud para garantizar la atención en todas las instituciones de salud pública sin importar la derechohabiencia, además de que se continúa con la preparación y contratación de más médicas y médicos especialistas.

Se han concluido 30 proyectos

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que desde el inicio del gobierno de la Presidenta a la fecha, se han concluido 30 proyectos que suman mil 474 camas nuevas que ya están operando: siete hospitales del IMSS, 19 en el IMSS Bienestar y cuatro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Mientras que durante 2026 se concluirá la construcción de 33 proyectos más que sumarán mil 163 camas con cuatro hospitales nuevos, cinco sustituidos y dos ampliaciones para el IMSS; un hospital nuevo, ocho sustituidos y tres ampliados en el IMSS Bienestar; un hospital nuevo, dos sustituidos y siete ampliados en el ISSSTE. Al finalizar el año se habrán sumado 2 mil 637 camas, lo que representa el 29 por ciento de avance de la meta sexenal.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que en este sexenio se construirán, rehabilitarán integralmente y rescatarán 20 hospitales de los cuales cuatro ya han sido inaugurados, mientras que hay nueve obras en proceso: Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con avance del 98 por ciento; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca del 55 por ciento; Hospital General de Chetumal, Quintana Roo del 50 por ciento; la Clínica Hospital de Chilpancingo del 32 por ciento; el Hospital Vasco de Quiroga en Michoacán del 20 por ciento; la Clínica Hospital de Cherán, Michoacán del 13 por ciento; la Clínica Geriátrica de Acapulco del 6 por ciento; el Hospital General de Cancún, Quintana Roo del 3.3 por ciento y el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda en la Ciudad de México con avance del 2 por ciento.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, señaló que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum al 2030 se construirán y pondrán en operación 47 hospitales, de los que siete ya operan y 21 están en proceso de obra, de ellos 10 se pondrán en marcha en los siguientes 10 meses.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que se destinarán 46.8 mil mdp para 87 proyectos para ampliar de forma histórica la capacidad de atención de esta institución con 43 hospitales: 8 hospitales nuevos y 35 sustituciones, 21 hospitales rehabilitados, de estos proyectos, 19 hospitales ya se encuentran en operación. Agregó que la atención también llegará al primer nivel de atención; para ello se ampliarán 23 Centros de Salud y Centros de Salud de Servicios Ampliados y 8 mil 483 unidades modernizadas con La Clínica es Nuestra.

Revisará FGR reclamo de fortuna de “El Mayo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares cuyo decomiso fue ordenado en Estados Unidos contra Ismael «El Mayo» Zambada, sus familiares, herederos y administradores.

Tras declinar pronunciarse sobre la sentencia a cadena perpetua al narcotraficante, la mandataria aseveró que más allá de que este personaje convoque a no involucrarse con el crimen organizado, dijo que en su gobierno se están atendiendo las causas para disuadir a los jóvenes a involucrarse con las bandas delincuenciales.

“Nosotros decimos que acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias, y ahí lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, dijo.

De igual forma señaló que Estados Unidos no le ha informado sobre el posible involucramiento de agentes del FBI en el secuestro y traslado de Zambada a Texas “pero es como obvio porque muestran un avión en una feria como operativo de ellos. Recordó que esta operación dejó un conflicto interno en ese grupo delincuencia y dejó muchos efectos en Sinaloa.