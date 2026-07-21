Panini reúne a la comunidad gamer en el Ultimate Cup

Acompañados por un intercambio de estampas entre aficionados

La primera edición concluyó con una jornada donde el coleccionismo y el fútbol convivieron en un mismo espacio.

Con el cierre de la Copa Mundial de la FIFA™, Panini, una de las marcas que acompañó a millones de aficionados durante esta jornada, concluyó su temporada mundialista con la gran final de la primera edición de Panini Ultimate Cup, un torneo que reunió a jugadores de FIFA Heroes y aficionados al fútbol en una experiencia diseñada para celebrar dos de las pasiones que distinguen a su comunidad: el gaming y el coleccionismo. La iniciativa dio continuidad a la apuesta de la marca por generar espacios de convivencia alrededor del universo Panini.

Después de una etapa de competencia en línea, los finalistas se enfrentaron en una final presencial celebrada en Artz Pedregal, donde demostraron sus habilidades para disputar una bolsa de premios superior a los $50,000 pesos en tienda. Al término de la competencia, Emilio Velázquez Hernández se coronó como campeón de la primera edición de Panini Ultimate Cup, seguido de Alejandro Olvera Alexander como 2º lugar ​​y en 3º lugar, Edgar Omar Godínez Ordoña.

Más allá de la competencia, el evento se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Durante la jornada, los asistentes participaron en un intercambio de estampas, una de las actividades más representativas del coleccionismo Panini, que permitió a aficionados de distintas edades compartir álbumes, completar sus colecciones y convivir alrededor de una pasión en común.

La experiencia también incluyó distintas activaciones que reforzaron el vínculo entre el universo de los videojuegos y el coleccionismo, consolidando un espacio donde jugadores, coleccionistas y aficionados al fútbol pudieron compartir una misma experiencia.

Con iniciativas como Panini Ultimate Cup, la marca continúa ampliando las experiencias que ofrece a su comunidad, integrando el entretenimiento digital con uno de los rituales más representativos de los aficionados: intercambiar estampas y compartir la emoción del coleccionismo.