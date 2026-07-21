Más de un millón de trabajadores retiraron 22,546 mdp de afores

Cifras del primer semestre

Monto histórico para un semestre , respecto a 2025, reporta la Consar

En el primer semestre de este año, un número récord de trabajadores retiraron por desempleo 22,546 millones de pesos de sus cuentas de ahorro para el retiro en las afores, un monto histórico para un periodo similar, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Un total de un millón 42,428 personas con cuenta afore realizaron un retiro por desempleo, siendo la primera vez en la que en un primer semestre del año se supera el millón de retiros.

El monto retirado representó un crecimiento de 28% respecto a lo retirado en el mismo periodo del 2025, año en el que los retiros registraron un monto histórico.

Tan solo en el mes pasado, un total de 190,591 personas retiraron por desempleo de sus afores un total de 4,223 millones de pesos, siendo el mes en el que más recursos se han retirado en lo que va del 2026.

El retiro por desempleo promedio en la primera mitad del 2026 fue de 21,651 pesos, mientras que el retiro promedio en el mismo periodo del 2025 fue de 19,788 pesos.

Debilidad en el mercado laboral

En México, se generaron 262,628 empleos formales en la primera mitad del 2026, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, cabe resaltar que el empleo formal generado durante el primer semestre del año aún es insuficiente para reponer los 320,692 empleos que se perdieron en el ciclo estacional de diciembre.

¿Por qué crecen los retiros?

La Consar ha reiterado en varias ocasiones que el crecimiento de los retiros no se debe a que haya una situación de mayor desempleo en el país.

El regulador ha atribuido el crecimiento del monto retirado desde el 2024 a un esquema de simulación mediante el cual “coyotes” o falsos gestores ofrecen a trabajadores retirar miles de pesos de sus cuentas de ahorro, cobrándoles una alta comisión sobre el monto retirado.

Si bien la propia Consar ya ha tomado medidas desde el 2024 para tratar de combatir estas prácticas, el monto de los retiros por desempleo sigue creciendo y apuntando récords mes con mes.

Actualmente, hay una reforma pendiente de aprobarse en el Senado al artículo 191 de la Ley del Seguro Social que busca combatir estas prácticas.

Por otro lado, la Asociación Mexicana de afores (Amafore) ha atribuido el crecimiento del monto retirado por desempleo al incremento en los saldos de las cuentas de los trabajadores y sus salarios en los últimos años.

Hay que recordar que la regla para hacer retiros por desempleo establece que los recursos que se pueden sacar son la cantidad que resulte menor entre el equivalente a tres meses del último salario base de cotización registrado ante el IMSS o el 11.5% de los recursos acumulados en la cuenta.

¿Cómo hacer un retiro por desempleo?

El retiro por desempleo de las afores es un derecho que tienen todos los trabajadores con cuenta individual de ahorro para el retiro, mediante el cual pueden disponer de una parte de sus ahorros tras cumplir 46 días en situación de desempleo.

Para poder hacer un retiro por desempleo, el trabajador no debe haber ejercido ese derecho durante los cinco años anteriores a que inicie el trámite.

Para poder realizarlo, el trabajador debe acudir a la sucursal de su afore, y presentar la Solicitud de disposición de recursos por Retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada (la cual será proporcionada por la misma afore).

Además es necesario que presente una identificación oficial y un documento que contenga su Número de Seguridad Social (NSS).

Una vez hecha la solicitud, la afore gestionará el trámite ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si el IMSS autoriza el retiro, la afore pondrá a disposición del trabajador sus ahorros conforme a la modalidad que le corresponda:

Modalidad A: La afore entrega en una sola exhibición el equivalente a 30 días del último Salario Base de Cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México. Esta modalidad aplica para aquellos cuya cuenta afore tiene al menos tres años de haber sido abierta.

Modalidad B: La afore entrega en una sola exhibición lo que resulte menor entre el equivalente a 90 días del Salario Base de Cotización del Trabajador en las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5 % de los recursos acumulados en su cuenta. Esta modalidad aplica para aquellos cuya cuenta tiene al menos cinco años de haber sido abierta.

El IMSS descuenta semanas de cotización a aquellos trabajadores que realizaron un retiro por desempleo, además de que sus ahorros igualmente se ven mermados.

De ahí que los trabajadores que hicieron un retiro tienen la oportunidad de devolver los ahorros retirados, para de esa manera compensar los recursos de los que se dispuso y también recuperar las semanas de cotización perdidas.