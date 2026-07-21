S.A.B.R.O.S.A. Una comedia Negra sobre el acoso callejero

En el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico

Una producción de En Su Tinta Producciones y Susi Estrada.

S.A.B.R.O.S.A. (Sistema de Autodefensa Bio-Robótica para Ocasiones Sexuales Agresivas) es una comedia negra de alto voltaje escénico que confronta al público con una pregunta incómoda y urgente: ¿qué significa realmente hacer justicia frente al acoso contra las mujeres? A través de un lenguaje provocador, humor ácido y una estructura interactiva, la obra transforma el escenario en un tribunal y a la audiencia en jurado.

La protagonista, Doriana Moñonga, conduce un evento singular: un sistema de autodefensa bio-robótico ha sido diseñado para castigar a acosadores callejeros sin que ellos lo sepan. A partir de ese dispositivo, el público deberá decidir entre el castigo o la redención de los acusados, en una experiencia escénica que tensiona la risa, la incomodidad y la reflexión.

En un contexto donde el acoso contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana y estructural, S.A.B.R.O.S.A. propone una experiencia escénica crítica, lúdica e incisiva. Lejos de ofrecer respuestas fáciles, la obra instala una pregunta ética en el centro del escenario: si la violencia es cotidiana, ¿por qué la justicia no lo es?

Escrita y dirigida por Mariana Hartasánchez, una de las voces más singulares de la dramaturgia contemporánea, la puesta en escena articula una mirada afilada sobre la violencia normalizada en el espacio público y la convierte en materia teatral sin renunciar al humor, al juego escénico ni a la participación activa del espectador.

Luego de su primera temporada en la Ciudad de México, S.A.B.R.O.S.A. fue invitada a formar parte del Festival Sor Juana 2026 en Chicago, organizado por el National Museum of Mexican Art, con funciones en el Aguijón Theater, uno de los espacios dedicados al teatro latino en esa ciudad.

Tras este paso por la escena internacional, la obra inicia una nueva etapa al llegar al Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico, consolidando su trayectoria y ampliando el alcance de una propuesta escénica que dialoga con problemáticas urgentes desde una teatralidad crítica, provocadora y profundamente contemporánea.

Se trata de un unipersonal de gran potencia física y emocional interpretado por Susi Estrada, actriz originaria de Mérida Yucatán, con una trayectoria de más de veinte años en la danza folclórica y en el teatro nacional e internacional. Su trabajo escénico integra actuación, danza folclórica, presencia performática, humor crítico, sosteniendo un unipersonal que exige precisión, energía y gran conexión con el público.

A través de su interpretación, S.A.B.R.O.S.A. construye una experiencia que oscila entre la carcajada y la incomodidad, obligando al espectador a posicionarse frente a una violencia que con frecuencia se minimiza, se justifica o se normaliza.

La propuesta escénica de S.A.B.R.O.S.A. hace uso de un lenguaje escénico híbrido y provocador que combina recursos de cabaret contemporáneo, teatro físico, folclor, canto y música original, creando una atmósfera vibrante donde el humor funciona como herramienta de crítica y el escenario se convierte en un espacio de fricción política y emocional.

Más que una denuncia frontal, la obra despliega una experiencia teatral que utiliza la ironía, el exceso y la participación del público para cuestionar las formas en que la sociedad procesa —o evade— la violencia de género en la vida cotidiana.

A la cabeza del equipo creativo se encuentra Mariana Hartasánchez en la dramaturgia, y en la codirección con Susi Estrada; Susi Estrada además de productora demuestra su gran talento histriónico en este montaje; el diseño escénico y de vestuario es de Carolina Jiménez; la composición y diseño sonoro corre a cargo de Claudia Arellano; la asesoría de movimiento es de Clarissa Malheiros; la asesoría en danza folclórica es de Gloria Zupo, la producción general y ejecutiva es de En Su Tinta Producciones y Susi Estrada.

S.A.B.R.O.S.A. se presentará hasta el 16 de agosto de 2026 con funciones sábados y domingos a las 20:00 horas en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico, los boletos tienen un costo de $248 y se pueden obtener en taquilla del recinto y en la página https://teatrohelenico.comprarboletos.com/.

Con funciones sábado y domingo a las 20 horas, hasta el 16 de agosto Monólogo codirigido por Mariana Hartasánchez y Susi Estrada, con la actuación de Susi Estrada.