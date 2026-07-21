Incauta la FGJEM más de 2 mil tragamonedas ligadas al crimen en 56 municipios

Operación “Dos de Bastos”

Las maquinitas eran utilizadas presuntamente para obtener recursos destinados a grupos delictivos y captar a niñas, niños y adolescentes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) decomisó en 56 municipios de la entidad más de dos mil máquinas tragamonedas que eran utilizadas presuntamente para obtener recursos destinados a grupos delictivos y captar a niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones forman parte de la Operación “Dos de Bastos”, implementada desde el pasado 13 de julio entre el Ministerio Público estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia nacional (GN)para combatir este tipo de actividades ilícitas en territorio mexiquense.

Además del decomiso de las tragamonedas, las autoridades aseguraron el dinero obtenido presuntamente por su operación. El efectivo, principalmente en monedas, fue resguardado en dos mil 579 bolsas, con un peso total de cinco toneladas con 392 kilogramos.

La FGJEM indicó que, de manera preliminar, el efectivo asegurado supera los cinco millones de pesos, aunque el monto definitivo será determinado una vez concluya el conteo. Hasta ahora, las autoridades han detenido a cinco personas: tres por el delito de extorsión y dos más por resistencia, sin descartar nuevas capturas conforme avancen las indagatorias.

Redes de financiamiento criminal

Las investigaciones establecen que estos aparatos eran colocados en tiendas, farmacias, barberías, plazas y otros establecimientos comerciales, donde operaban como supuestos juegos recreativos. Sin embargo, la FGJEM sostiene que eran utilizados por organizaciones delictivas para obtener ingresos ilícitos, presionar a comerciantes y atraer a niñas, niños, adolescentes y amas de casa.

De acuerdo con la dependencia, el esquema consistía en incentivar las apuestas y, cuando los jugadores agotaban su dinero, ofrecerles nuevos recursos para seguir participando. Posteriormente, eran obligados a saldar las deudas mediante actividades ilícitas, como robos, venta de drogas u otros delitos. En otros casos, los grupos criminales imponían la instalación de las máquinas a pequeños negocios y regresaban periódicamente para recoger las ganancias.

A través de dispositivos insertados en las máquinas, éstas “deciden” hasta cuándo la persona gana dinero, que es la antesala para cometer algún delito, primero menor y posteriormente los adictos a los juegos electrónicos están propensos a realizar conductas ilegales mayores, se dijo.

“Son centros de enganche, las maquinitas las disfrazan como juegos de video, entonces son muy atractivas para los niños, para los adolescentes, ahí los empiezan a enganchar, los empiezan a hacer que formen parte de ciertos grupos”.

“Y como empiezan a perder y les generaron ludopatía, les empiezan a financiar el juego y luego para poder pagar esas deudas se los jalan y empiezan con conductas menores de asalto a transeúnte y poco a poco los van elevando”, acentuó la Fiscalía mexiquense.

Se abundó que las amas de casa llegan a perder en estas máquinas tragamonedas el dinero del gasto familiar, por ejemplo, y es cuando los delincuentes les prestan dinero y ya que están “enganchadas” son propensas a convertirse en vendedoras de droga.

Como parte de los operativos, en el municipio de Tultitlán fue ubicada una fábrica donde se ensamblaban tragamonedas con componentes electrónicos y piezas importadas de China.

Durante los aseguramientos realizados en la Central de Abasto de Toluca fueron localizadas máquinas con las siglas “FM”, que, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense, hacen alusión a la Familia Michoacana.

La institución precisó que este hallazgo forma parte de las líneas de investigación para identificar a los propietarios de los equipos y determinar qué organizaciones criminales obtenían recursos mediante su operación, por lo que las indagatorias continúan.

La Fiscalía mexiquense indicó que informará a la Fiscalía General de la República, debido a que la operación de juegos de azar y apuestas es de competencia federal.

En el ámbito estatal, las carpetas de investigación incluyen posibles delitos de extorsión, encubrimiento por receptación, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto los equipos decomisados como el dinero asegurado permanecerán bajo resguardo ministerial, y cualquier persona que reclame su propiedad deberá acreditar el origen legal de los aparatos y de los recursos económicos.

Las máquinas y el efectivo incautado por los agentes permanecerán bajo resguardo. En tanto que las personas que reclamen su propiedad deberán demostrar la adquisición legal de los equipos y el origen lícito del dinero.

Así operaban los establecimientos

De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, las máquinas eran utilizadas para generar adicción al juego entre adolescentes y jóvenes, quienes posteriormente podían ser reclutados para cometer delitos de menor impacto como forma de pago de sus deudas y, de manera gradual, incorporados a otras actividades ilícitas.

La institución también identificó casos de amas de casa y trabajadores que, tras perder dinero en las máquinas, recurrían a préstamos informales y posteriormente eran utilizados para la venta de droga u otras actividades delictivas.

Entre los sitios intervenidos se encuentran:

Plaza Aragón en Ecatepec

Plaza Santín en Toluca

Plaza Lago en Tlalnepantla

Plaza Arcana Norte, Plaza Mega Izcalli y Plaza San Miguel en Cuautitlán Izcalli

Plaza Centella en Cuautitlán