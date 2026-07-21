¿Por qué Coahuila sí?

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, confirmó ayer que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (o Enbiare).

Con ello ratificó que esta entidad es la de mayor satisfacción de vida entre sus habitantes en México.

Al recibir este reconocimiento, el gobernador priista Manolo Jiménez Salinas dijo que todo ello es el logro de un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno, trabajo sustentado en el dialogo y las libertades plenas.

“Tenemos áreas de oportunidad, cosas por mejorar y mucho por hacer; pero, sin duda, Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias. Así que a seguir puro pa’ delante, con todo, por el bien de este estado y de nuestra gente”, indicó.

El resultado de la encuesta de Inegi, sin duda, responde de por qué ahí arrasó el PRI en las elecciones del domingo 7 de junio anterior para llevarse las 18 diputaciones locales.

Y de por qué algunos analistas políticos comienzan a ver a Manolo Jiménez Salinas como un prospecto para la presidencial de 2030. El priista llegó el 1 de diciembre de 2023 y terminará justo el 1 de diciembre de 2029 al iniciarse el proceso presidencial del año siguiente.

De acuerdo con Inegi, con una calificación promedio de 8.85, Coahuila encabezó el ranking nacional, por encima del promedio del país, que fue de 8.62. En contraste, Oaxaca registró la calificación más baja, con 8.32.

La Enbiare evalúa la percepción de bienestar de las personas mayores de 18 años a partir de indicadores como la satisfacción con la vida, el equilibrio emocional, las relaciones personales, la seguridad económica y el sentido de vida, ofreciendo un panorama integral sobre la calidad de vida de la población.

Así, este resultado refleja las condiciones de estabilidad, seguridad, desarrollo económico y acceso a oportunidades que distinguen a Coahuila, factores que contribuyen al bienestar de las familias y fortalecen la calidad de vida en la entidad.

El resultado confirma entonces que Coahuila es líder nacional en bienestar y se consolida como un estado donde las personas reportan una mayor satisfacción con su vida y con el entorno en el que viven.

Algunos elementos de ese liderazgo

En este logro de un nuevo modelo de gobierno, explica el mandatario, se ha buscado que el futuro de la entidad no se construya con imposiciones sino con acuerdos, no desde la confrontación sino desde el diálogo, no pensando en el presente sino con visión de largo plazo y fortaleciendo el diálogo social y las libertades.

Pero las buenas perspectivas de esta entidad no sólo tienen que ver con el bienestar reportado por sus habitantes sino, igual, por la estabilidad laboral, por el respeto al estado de derecho, y la aportación de mano de obra calificada y servicios que operan en esa entidad.

Ello ha sido igualmente confirmado por las diversas cámaras empresariales e industriales y por las centrales de trabajadores.

“Estos logros son de una gran sinergia de las y los coahuilenses: ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno; ese trabajo en equipo también es una gran diferencia que el resto del país”, dijo el gobernador Manolo Jiménez al comentar que su gobierno no polariza, no divide ni grilla, sino concilia y pone énfasis en un esfuerzo coordinado.

En la captación de inversiones de gran calado, que convierten al estado en una de las mayores oportunidades de industrialización, señaló, incide el resultado del Pacto Coahuila 2026 para la preservación, fomento y estabilidad de los empleos en el estado.

“Aquí trabajamos juntos sindicatos, empresarios, y gobierno para fortalecer uno de los mejores estados de México para vivir, trabajar e invertir… la estabilidad laboral es uno de los temas más importantes que podemos ofrecer como Estado para la inversión y para el desarrollo; nuestro objetivo es generar certeza, lo que nos diferencia de otros estados porque aquí se dan juntos la seguridad, la estabilidad laboral, el Estado de Derecho, los servicios, la infraestructura, y una mano de obra calificada.

“Hoy, Coahuila es el segundo estado más seguro del país, y de los 110 municipios que califican a nivel nacional en el tema de seguridad, tres de Coahuila son de los primeros dentro del top 6 nacional; Saltillo, Torreón y Piedras Negras”, destacó.

La seguridad es esencial

Acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó hace unas semanas el cuartel militar en el ejido San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga, construido y equipado con una inversión de 14 millones, para reforzar la seguridad en esta zona serrana del estado.

“En estos dos años y medio -con una inversión de más de 600 millones de pesos- hemos construido 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Marina para blindar el Estado.

“Aquí, los delincuentes, malandros y buchones se topan con pared y con la fortaleza de nuestras instituciones… Aquí los delincuentes se topan con pared, aquí mandamos las instituciones.

“Hoy podemos decir que la seguridad que tenemos en Coahuila es de las mejores de todo el país”, aseguró.

Importa que el 99.9 por ciento de la plantilla activa de seguridad en el estado cuenta con evaluación de control de confianza, indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una evaluación interesante frente a lo que ocurre en el resto de la República.

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