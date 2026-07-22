En Huixquilucan todas las voces son importantes: Enrique Vargas del Villar

Respaldan diversos sectores al panista

Por Arturo Baena

Huixquilucan, Méx.- Gracias a las acciones de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), el desarrollo económico y fortalecimiento de sus comunidades son un ejemplo a seguir no sólo en el Estado de México, sino en todo el país..

Aseguraron empresarios y liderazgos de esta localidad, luego de asegurar que “las administraciones que han encabezado la alcaldesa Romina Contreras y el actual senador de la República, Enrique Vargas del Villar, han cambiado el rostro a Huixquilucan”.

“Como figura política clave del municipio, Enrique Vargas del Villar ha estructurado su plataforma en torno a la gobernanza participativa, la atención ciudadana directa y la consolidación de un entorno seguro y próspero para todos los sectores de la demarcación, es por ello que cuenta con el apoyo y respaldo de los huixquiluquenses para el 2927″, remarcaron.

Aseguraron que la vinculación de empresarios y emprendedores en mesas de trabajo colectivas, potencia la inversión y el empleo en beneficio para los habitantes de este municipio.

Finalmente, sobre el particular, Enrique Vargas del Villar sostiene que el pilar del desarrollo municipal radica en un gobierno incluyente en donde todas las voces son escuchadas e importantes en Huixquilucan.