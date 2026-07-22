CUSAEM continúa con la capacitación de su personal

Celebración de sus 80 años

Tlalnepantla, Méx.- Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) se renuevan cada vez más, ahora también con la celebración de sus 80 años de existencia, oficialmente, en agosto próximo.

La Policía Auxiliar mexiquense sigue saneando, capacitando y certificando diariamente a su personal administrativo, pero sobre todo al operativo, donde vigilantes y guardias reciben beneficios, tanto personales con servicios hospitalarios, seguro de vida, capacitación, como económicos, con un tabulador real de sueldos.

Entre las novedades que presentará la perene corporación policial, el jefe de los CUSAEM, licenciado Carlos Javier Álvarez Cárdenas, comenta que el cuartel de la corporación ubicado en Lerma, donde realmente nació a la vida pública la institución pública, se convertirá en una sede con nuevas instalaciones, con edificio administrativo de tres pisos, totalmente reconstruido.

Una de las innovaciones que tendrá este suceso, es la creación de un Museo, en donde albergará la historia de – por ejemplo – los uniformes que ha usado la corporación en sus diferentes etapas, desde el primero hasta el último.

También estarán ahí todos los sellos, las armas que se han utilizado y que han portado los elementos, guardias y vigilantes, a lo largo de la vida de la institución policiaca.