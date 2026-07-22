Anuar Azar se preocupa y ocupa por el bienestar familiar: líderes sociales

Atizapenses le abren las puertas

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Las y los atizapenses le han abierto las puertas al diputado local y presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar, quien mantiene una intensa presencia en las comunidades de este municipio.

De ello dan cuenta diversos sectores, sobre todo los liderazgos con quienes el legislador ha fortalecido su cercanía y aceptación mediante la implementación constante de programas sociales.

El diputado impulsó la creación de programas que permiten acceder a descuentos de hasta el 10 por ciento en la adquisición de productos de la canasta básica que ayuda a la economía familiar.

Con estos programa social, su equipo recorre las distintas colonias para ofrecer el kilo de huevo a un precio subsidiado de solo 10 pesos

«El diputado Anuar Aza, cuenta con todo el apoyo y respaldo ciudadano para su proyecto político para el 2027 toda vez que se preocupa y ocupa por el bienestar familiar» aseguraron.