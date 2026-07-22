La Casa de los Famosos México está de regreso

Después de tres temporadas de éxito

El domingo 26 de julio, los nuevos habitantes empezarán su experiencia

Luego de tres exitosas temporadas, La Casa de los Famosos México estrena su cuarta edición. El próximo domingo 26 de julio, los nuevos habitantes empezarán su experiencia en la casa más famosa de México.

Los famosos convivirán durante 10 semanas y serán observados 24/7, poniendo a prueba sus estrategias, emociones, reacciones y popularidad. Siempre con un solo objetivo: coronarse como el gran ganador del reality.

En esta ocasión, la casa estará totalmente remodelada en un estilo maximalista tropical en colores pastel. Espacios como el comedor, la sala y la habitación del líder se han transformado para ofrecer una imagen totalmente diferente. Además se han incorporado 3

habitaciones: Ibiza, Malibú y Tulum.

Hasta el momento se han revelado 15 habitantes, quienes empezarán esta aventura el próximo 26 de julio: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Yanet Garcia y Memo Schutz.

En la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo regresa a conducir las galas dominicales de eliminación por las estrellas, así como la Gala de Nominación los miércoles por Canal 5.

Se han revelado 15 habitantes, quienes empezarán esta aventura el próximo 26 de julio: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Yanet Garcia y Memo Schutz.