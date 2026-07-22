Preservar la soberanía “no consiste en defender al crimen nacional”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Lo dicho y pronosticado en todos los medios de nuestra sociedad: no importa si al final resulta o no condenado el ex gobernador (PAN) de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pues ser llevado a una prisión -demacrado, sucio, mal vestido y esposado- y exhibido en todos los medios de comunicación, sirvió para tratar de limpiar la imagen de Morena y sus nexos con la delincuencia y hacer que se olviden los casos de los gobernadores de Sinaloa (Morena), Rubén Rocha Moya, con sus nueve colaboradores reclamados por la justicia de los Estados Unidos y de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), que ha ofrecido convertirse en informante (por no decir que espía) al servicio de la vecina potencia.

El intento de “lavar la cara” de la llamada Cuarta Transformación le correspondió ayer, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al senador moreno Homero Davis Castro.

El senador por Baja California Sur inició muy provocador el espacio dedicado en la Permanente a desahogar lo que se conoce d como “Agenda Política” y aprovechó para censurar a la oposición la consignación penal del ex mandatario del vecino estado del norte, que no ha sido condenado por ningún juez, pero eso no importó al senador moreno que ya lo declaró delincuente, con absoluto olvido del principio de presunción de inocencia.

De entrada, el legislador moreno mencionó la captura de Ruffo y supuestos cómplices. Indicó que, de confirmarse las denuncias, “estamos ante una red de huachicol fiscal que causó un daño multimillonario a la hacienda del país” y de allí se arrancó para advertir que “desde Morena exigimos que la fiscalía investigue a fondo y caiga quien caiga; que se desmantele toda la red de complicidades sin importar los apellidos o los cargos involucrados.

También, por supuesto respeto a la ley, exigió un debido proceso estricto, pero enseguida se lanzó contra sus opositores:

“Lo que no vamos a tolerar es la doble moral de quienes hasta ostentarse como paladines y convertir una investigación judicial en un litigio político. La Cuarta Transformación significa precisamente eso, no defendemos la impunidad de nadie; defendemos el patrimonio de las y los mexicanos y el pleno Estado de derecho.

“El mandato de este nuevo México es categórico: la justicia no se negocia, la ley no se compra y los privilegios jamás volverán a estar por encima del pueblo”.

La andanada la continuó el diputado, también de Morena, nacido en el entonces DF y elegido por Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya, quien, de arranque, llamó a los panistas cínicos, corruptos e hipócritas.

Acto seguido les reprochó que históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción; y ahora sabemos, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol.

“El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza, porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico, cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el Cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos”, añadió el diputado moreno, quien aprovechó para sacar a relucir la añeja denuncia contra miembros del partido azul por el llamado “cártel inmobiliario”.

En seguida volvió al tema del huachicol y dirigiéndose a la bancada del PAN les restregó: “¡Híjole! Es que se les debe caer la cara de vergüenza” y rechazó que la denuncia contra el ex gobernador bajacaliforniano sea una “cortina de humo”.

“Cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica sin precedente”, agregó el vocero de Morena, quien espetó “México sabe que ustedes son un narco-partido” y les imputó a los panistas: “corruptos, narco-partido político, desastre, sinvergüenzas y, por supuesto, reyes del huachicol fiscal”.

Tanto el senador Davis como el diputado Ávila desconocen o ignoraron la sentencia popular de que no se debe escupir al cielo, pues juzgar, criticar o desearle el mal a los demás suele terminar perjudicándonos a nosotros mismos. Es una forma de decir que las acciones y palabras negativas eventualmente se revierten.

Los legisladores morenos olvidaron que si bien, Ruffo Appel y socios son vinculados con un cuantioso cargamento de combustibles, poco más de 15 millones de litros, el grave delito denominado huachicol fiscal involucra muchos más millones de litros de combustibles introducidos ilegalment a territorio de México por puertos marinos y terrestres que supuestamente son custodiados por personal ligado exclusivamente a la llamada Cuarta Transformación.

Es más, el mismo cargamento que se imputa al ex gobernador bajacaliforniano tuvo necesariamente que pasar por alguna aduana controlada por personal del régimen, cuyos altos mandos fueron nombrados por el caudillo de Macuspana.

Pero antes de llegar a estas instancias, el intento de desviar la atención de las sospechas que llevan a los caminos de la llamada Cuarta Transformación fue pronto desvirtuado en la misma sesión de la Permanente.

La rectificación, como le ocurre con frecuencia al gobierno actual, vino desde sus propias filas, como es el caso del diputado, ahora de MC, Gibrán Ramírez, quien abandonó las filas de Morena en desacuerdo con irregularidades internas.

El caso Ruffo, dijo el legislador de MC, “muestra que el oficialismo, si es adversario a quien se señala, muestran conferencias presidenciales, condenas, escándalo; pero si el señalado es suyo, entonces aparecen excusas, silencios y una presunción de inocencia que nunca conceden a los demás.

“No se les olvide que el huachicol fiscal en el estado de Baja California empezó a raíz de que se descubrieron millones de litros en un predio de un ex senador de Morena. Estamos hablando de la misma red. “La república mafiosa sigue apareciendo ante nuestros ojos y ustedes, en lugar de enfrentar el tema, de desmontar las estructuras, apuestan a que el escándalo siguiente haga olvidar el anterior.

El legislador ex moreno les recordó a los oficialistas que “desde Movimiento Ciudadano hemos denunciado uno de los episodios más terribles de esa república, ustedes lo mencionan hasta ahora que pueden involucrar a alguien de otro partido. Es, desde luego, el huachicol fiscal, el huachicol fiscal en el que participaron mandos de la Marina, el huachicol fiscal en el que hubo una mancha originaria, el asesinato del contralmirante que hizo la denuncia inicial y de otros implicados.

“No es un asunto de politiquería, es un asunto de Estado, hay gente muerta, hay un ex delegado de la Fiscalía General de la República que también fue asesinado. Y ustedes no le dan la seriedad que deberían, lo utilizan para tapar el escándalo de la semana anterior”, señaló el diputado opositor, quien recordó la denuncia del ex consejero jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra, de vínculos de funcionarios de la 4T con el llamado “Rey del huachicol”, Sergio Carmona a quien al parecer llevaron hasta Palacio Nacional el pasado sexenio.

“No han aclarado, por ejemplo, qué hay de la acusación formal y frontal que realizó Julio Scherer acerca del involucramiento del partido Morena y de ciertos políticos con Sergio Carmona, a quien asesinaron después de que terminó el proceso electoral en el que financió campañas de Morena”.

“Sabemos también que en esta trama pueden aparecer nombres distintos y aparecerán como el de Ruffo, estamos de acuerdo con que se investigue, que se deslinden responsabilidades en todos los casos. Pero no vamos a dejar de evidenciar que ustedes miden con doble vara, a Ruffo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Inzunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un estado que lleva meses hundido en crisis de violencia.

“Pero para ello sí hay prudencia”, mencionó Gibrán Ramírez, al denunciar el doble rasero para amigos y para opositores.

Para terminar, el diputado de MC recalcó: “La soberanía no consiste en defender al crimen nacional frente a las acusaciones extranjeras”.