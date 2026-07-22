DJ SNAKE ofrecerá concierto gratuito en Puebla

Como parte del circuito nacional de festivales por la paz

El próximo sábado 15 de agosto de 2026 a las 16 horas en la Plaza de la Victoria

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla anuncian la presentación de DJ Snake en el Festival Frecuencias, que se lleva a cabo el sábado 15 de agosto de 2026, a las 16 h, en la Plaza de la Victoria, con entrada libre.

El encuentro forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una estrategia del Gobierno de México que impulsa actividades artísticas y culturales en las 32 entidades del país para fortalecer el tejido social, ampliar el acceso a la cultura y generar espacios de convivencia, identidad y participación para las juventudes y las comunidades.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el Circuito reconoce a las juventudes como participantes activas de la vida pública y fortalece el papel de la música como espacio de encuentro.

“Las juventudes son protagonistas de la construcción de paz. Con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz garantizamos su derecho a encontrarse, expresarse y participar en la vida cultural de sus comunidades. La música convoca, recupera el espacio público y fortalece los vínculos que nos permiten construir bienestar colectivo desde los territorios”, afirmó.

La realización del Festival Frecuencias es resultado del trabajo coordinado con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y con la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, para ampliar la programación cultural dirigida a las juventudes y fortalecer la colaboración entre la federación y la entidad.

DJ Snake, nombre artístico de William Grigahcine, es un productor y DJ francés reconocido por integrar la música electrónica con géneros como el hip hop, el pop, el reguetón y otros sonidos urbanos.

Alcanzó proyección internacional con Turn Down for What y desarrolla una trayectoria marcada por colaboraciones con artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B, J Balvin, Major Lazer y MØ.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Lean On, Let Me Love You, Taki Taki, Loco Contigo, Middle y Turn Down for What, temas que consolidan su presencia en escenarios y festivales internacionales.

El Festival Frecuencias se realiza el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 16 h, en la Plaza de la Victoria, Puebla XXV. La entrada será libre.

Con la presentación, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México refrenda su compromiso de garantizar los derechos culturales de las juventudes, ampliar la participación cultural en los territorios y hacer de la música una fuerza de encuentro, comunidad y paz.

La presentación es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla